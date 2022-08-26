https://sputniknews.com.tr/20220826/nato-genelkurmay-baskanlari-estonyada-toplanacak-1060438969.html
NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak
NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları 16-18 Eylül'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya gelecek. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:37+0300
2022-08-26T18:37+0300
2022-08-26T18:37+0300
nato
estonya
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060438812_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_49ed770e6baa0afb02f583f4cd613540.jpg
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi toplantıları kapsamında görüşmeler yapacak olan genelkurmay başkanları, ittifakın hazirandaki Madrid Zirvesi'nde alınan savunma ve caydırıcılıkla ilgili kararların uygulamasını ele alacak.NATO Askeri Komuta Başkanı Amiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantılarda NATO Irak Misyonu ile NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) faaliyetleri görüşülecek.NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da ilk kez toplantıya davetli olarak katılacak.NATO Askeri Komite toplantıları yılda iki kez Brüksel'deki karargahta, bir kez de müttefik bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/nato-genel-merkezine-ari-kovanlari-yerlestirildi---1060338701.html
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060438812_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c7d198f8a18a7997a29f0a9732ad5b02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, estonya, toplantı
NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak
Abone ol
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları 16-18 Eylül'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya gelecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi toplantıları kapsamında görüşmeler yapacak olan genelkurmay başkanları, ittifakın hazirandaki Madrid Zirvesi'nde alınan savunma ve caydırıcılıkla ilgili kararların uygulamasını ele alacak.
NATO Askeri Komuta Başkanı Amiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantılarda NATO Irak Misyonu ile NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) faaliyetleri görüşülecek.
NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da ilk kez toplantıya davetli olarak katılacak.
NATO Askeri Komite toplantıları yılda iki kez Brüksel'deki karargahta, bir kez de müttefik bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor.