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https://sputniknews.com.tr/20220826/nato-genelkurmay-baskanlari-estonyada-toplanacak-1060438969.html
NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak
NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları 16-18 Eylül'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya gelecek. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:37+0300
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nato
estonya
toplantı
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi toplantıları kapsamında görüşmeler yapacak olan genelkurmay başkanları, ittifakın hazirandaki Madrid Zirvesi'nde alınan savunma ve caydırıcılıkla ilgili kararların uygulamasını ele alacak.NATO Askeri Komuta Başkanı Amiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantılarda NATO Irak Misyonu ile NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) faaliyetleri görüşülecek.NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da ilk kez toplantıya davetli olarak katılacak.NATO Askeri Komite toplantıları yılda iki kez Brüksel'deki karargahta, bir kez de müttefik bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/nato-genel-merkezine-ari-kovanlari-yerlestirildi---1060338701.html
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nato, estonya, toplantı
nato, estonya, toplantı

NATO genelkurmay başkanları Estonya'da toplanacak

18:37 26.08.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları 16-18 Eylül'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya gelecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi toplantıları kapsamında görüşmeler yapacak olan genelkurmay başkanları, ittifakın hazirandaki Madrid Zirvesi'nde alınan savunma ve caydırıcılıkla ilgili kararların uygulamasını ele alacak.
NATO Askeri Komuta Başkanı Amiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantılarda NATO Irak Misyonu ile NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) faaliyetleri görüşülecek.
NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da ilk kez toplantıya davetli olarak katılacak.
NATO Askeri Komite toplantıları yılda iki kez Brüksel'deki karargahta, bir kez de müttefik bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor.
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