https://sputniknews.com.tr/20220826/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1060417842.html

Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi dahil 17 il için 'sarı kodlu' gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

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2022-08-26T08:05+0300

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Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar 26 Ağustos Cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek.Kuvvetli yağış, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında etkili olacak.Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Sarı kodlu uyarı verilen iller ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

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