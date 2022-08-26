https://sputniknews.com.tr/20220826/lukasenko-su-24-savas-ucaklari-nukleer-silah-basliklari-tasiyabilecek-sekilde-yeniden-donatildi-1060435271.html
Lukaşenko: Su-24 savaş uçakları, nükleer silah başlıkları taşıyabilecek şekilde yeniden donatıldı
Lukaşenko: Su-24 savaş uçakları, nükleer silah başlıkları taşıyabilecek şekilde yeniden donatıldı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’un bazı savaş uçaklarını nükleer silah başlıkları taşıyabilecek şekilde yeniden donattığını belirtti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T16:55+0300
2022-08-26T16:55+0300
2022-08-26T16:58+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
su-24
olaf scholz
emmanuel macron
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Gazetecilere konuşan Lukaşenko, “Putin ve ben bir keresinde St. Petersburg'da, Belarus Su-24 uçaklarının nükleer silah taşıyabilecek şekilde yeniden donatılacağını söylemiştik. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!” diyerek Belarus'un Batı'dan gelen tehditlere gerekli yanıtı vermeye hazır olduğunu vurguladı. ‘Scholz ve Macron, Putin ile görüşmelerini reklam için kullanan çocuklara benziyor’ Bu arada Lukaşenko, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerini reklam için kullanan çocuklara benzettiğini söyledi. Scholz'un gazetecilere Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamasını yorumlayan Lukaşenko, “Scholz hiçbir şeyden anlamayan ve siyaseti anlamak istemeyen bir çocuk. İki devlet başkanı arasındaki bu tür konuşmalar kesinlikle kapalı kalmalı. Görüşme hakkında konuşabilirsiniz, ancak telefonun diğer ucundaki kişinin rızasıyla kamuoyuna açıklayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Lukaşenko, bir süre önce Macron'un da Putin ile görüşmesinin içeriğini gazetecilere açıkladığını anımsatarak "Bunlar çocuk, anlıyor musunuz? Küçük adamlar. Böyle olmaz” diye konuştu.
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belarus, aleksandr lukaşenko, su-24, olaf scholz, emmanuel macron
belarus, aleksandr lukaşenko, su-24, olaf scholz, emmanuel macron
Lukaşenko: Su-24 savaş uçakları, nükleer silah başlıkları taşıyabilecek şekilde yeniden donatıldı
16:55 26.08.2022 (güncellendi: 16:58 26.08.2022) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’un bazı savaş uçaklarını nükleer silah başlıkları taşıyabilecek şekilde yeniden donattığını belirtti.
Gazetecilere konuşan Lukaşenko, “Putin ve ben bir keresinde St. Petersburg'da, Belarus Su-24 uçaklarının nükleer silah taşıyabilecek şekilde yeniden donatılacağını söylemiştik. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!” diyerek Belarus'un Batı'dan gelen tehditlere gerekli yanıtı vermeye hazır olduğunu vurguladı.
‘Scholz ve Macron, Putin ile görüşmelerini reklam için kullanan çocuklara benziyor’
Bu arada Lukaşenko, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerini reklam için kullanan çocuklara benzettiğini söyledi.
Scholz'un gazetecilere Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamasını yorumlayan Lukaşenko, “Scholz hiçbir şeyden anlamayan ve siyaseti anlamak istemeyen bir çocuk. İki devlet başkanı arasındaki bu tür konuşmalar kesinlikle kapalı kalmalı. Görüşme hakkında konuşabilirsiniz, ancak telefonun diğer ucundaki kişinin rızasıyla kamuoyuna açıklayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, bir süre önce Macron'un da Putin ile görüşmesinin içeriğini gazetecilere açıkladığını anımsatarak "Bunlar çocuk, anlıyor musunuz? Küçük adamlar. Böyle olmaz” diye konuştu.