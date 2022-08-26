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https://sputniknews.com.tr/20220826/los-angelesta-evsiz-kelimesini-kullanmama-cagrisi---1060413597.html
Los Angeles'ta 'evsiz' kelimesini kullanmama çağrısı
Los Angeles'ta 'evsiz' kelimesini kullanmama çağrısı
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'taki kamu görevlileri, 'evsiz' kelimesi yerine 'dışarıda yaşayan insanlar' terimini kullanma çağrısında... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T04:28+0300
2022-08-26T04:31+0300
dünya
abd
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ABD'nin en kalabalık ilçesi Los Angeles, henüz evsizlik krizine bir çare bulmasa da yerel hükümet yetkilileri krizle ilgili konuşma şeklini değiştirme yolunu buldu. "Evsiz" terimini kaldırmaya çalışan yetkililer, söz konusu kelime yerine 'dışarıda yaşayan insanlar' kelimesinin kullanılması önerisinde bulundu.'Daha çok bireyliği vurgulayan insan merkezli bir dil benimseyelim'Los Angeles Evsizler Hizmetleri Kurumu'nun (LAHSA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "evsiz" ve "evsiz insanlar" kelimelerinin 'dışarıda yaşayan insanlar' veya 'barınaksız bırakılmış insanlar' gibi daha 'kapsayıcı' terimlerle değiştirilmesi gerektiğini savundu:'Kişi öncelikli dil'Söz konusu terimleri "Kişi öncelikli dil" olarak tanımlayan LAHSA, bu terminoloji için "Diğer tanımlayıcı sözcükler eklemeden önce bir kişinin bireyselliğini kabul eden terminoloji" ifadelerine yer verdi.'2020'de evsizler sayısı k 66 bin 436'ya ulaşmıştı'Los Angeles'taki evsizler için farklı bir terim kullanılması için çağrı yapılsa da hala ilçede küçük bir şehri dolduracak kadar sokakta yaşayan insanlar bulunuyor. İlçedeki evsizler sayısı 2020'nin başlarında bir önceki yıla göre yüzde13 artarak 66 bin 436'ya ulaşmıştı. LAHSA, o tarihten itibaren yeni istatistikleri yayımlamadı. Mayıs veya Haziran'a kadar yayınlaması planlanan yeni verilerin yayınlanması da eylüle ertelendi. Ancak enflasyonun ve kiralarının artmasıyla evsizler sayısında ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor. Los Angeles'taki evsizlerin oranı, ülkedekinin yüzde 20'sini oluşturduğu belirtilirken, her gün ortalama beş evsiz kişinin öldüğü ifade ediliyor.
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abd, los angeles, evsiz, kelime
abd, los angeles, evsiz, kelime

Los Angeles'ta 'evsiz' kelimesini kullanmama çağrısı

04:28 26.08.2022 (güncellendi: 04:31 26.08.2022)
© AP Photo / Red McLendonevsiz - Los Angels
evsiz - Los Angels - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Red McLendon
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'taki kamu görevlileri, 'evsiz' kelimesi yerine 'dışarıda yaşayan insanlar' terimini kullanma çağrısında bulundu.
ABD'nin en kalabalık ilçesi Los Angeles, henüz evsizlik krizine bir çare bulmasa da yerel hükümet yetkilileri krizle ilgili konuşma şeklini değiştirme yolunu buldu.
"Evsiz" terimini kaldırmaya çalışan yetkililer, söz konusu kelime yerine 'dışarıda yaşayan insanlar' kelimesinin kullanılması önerisinde bulundu.

'Daha çok bireyliği vurgulayan insan merkezli bir dil benimseyelim'

Los Angeles Evsizler Hizmetleri Kurumu'nun (LAHSA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "evsiz" ve "evsiz insanlar" kelimelerinin 'dışarıda yaşayan insanlar' veya 'barınaksız bırakılmış insanlar' gibi daha 'kapsayıcı' terimlerle değiştirilmesi gerektiğini savundu:
'Barınmayan komşularımız insan ve kullandığımız dil bunu yansıtmalıdır. Çağdışı, 'ötekileştirici' ve insanlığını yitiren terminolojiyi bırakalım ve bunun yerine konut statüsünden daha çok bireyliği vurgulayan insan merkezli bir dil benimseyelim."

'Kişi öncelikli dil'

Söz konusu terimleri "Kişi öncelikli dil" olarak tanımlayan LAHSA, bu terminoloji için "Diğer tanımlayıcı sözcükler eklemeden önce bir kişinin bireyselliğini kabul eden terminoloji" ifadelerine yer verdi.

'2020'de evsizler sayısı k 66 bin 436'ya ulaşmıştı'

Los Angeles'taki evsizler için farklı bir terim kullanılması için çağrı yapılsa da hala ilçede küçük bir şehri dolduracak kadar sokakta yaşayan insanlar bulunuyor. İlçedeki evsizler sayısı 2020'nin başlarında bir önceki yıla göre yüzde13 artarak 66 bin 436'ya ulaşmıştı.
LAHSA, o tarihten itibaren yeni istatistikleri yayımlamadı. Mayıs veya Haziran'a kadar yayınlaması planlanan yeni verilerin yayınlanması da eylüle ertelendi. Ancak enflasyonun ve kiralarının artmasıyla evsizler sayısında ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor.
Los Angeles'taki evsizlerin oranı, ülkedekinin yüzde 20'sini oluşturduğu belirtilirken, her gün ortalama beş evsiz kişinin öldüğü ifade ediliyor.
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