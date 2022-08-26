https://sputniknews.com.tr/20220826/kopekten-kacan-12-yasindaki-cocuga-araba-carpti-1060416275.html

Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Tekirdağ’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T04:56+0300

2022-08-26T04:56+0300

2022-08-26T04:56+0300

türkiye

köpek

çorlu

tekirdağ

çocuk

araba

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen araba çarptı. İHA'nın haberine göre yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, peşinden gelen köpekten kaçan çocuğa arabanın çarptığı görülüyor.

türkiye

çorlu

tekirdağ

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köpek, çorlu, tekirdağ, çocuk, araba