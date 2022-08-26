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Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Tekirdağ’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T04:56+0300
2022-08-26T04:56+0300
türkiye
köpek
çorlu
tekirdağ
çocuk
araba
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen araba çarptı. İHA'nın haberine göre yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, peşinden gelen köpekten kaçan çocuğa arabanın çarptığı görülüyor.
türkiye
çorlu
tekirdağ
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köpek, çorlu, tekirdağ, çocuk, araba
köpek, çorlu, tekirdağ, çocuk, araba

Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı

04:56 26.08.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW698191Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı.
Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW698191
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Tekirdağ’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen araba çarptı.
İHA'nın haberine göre yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, peşinden gelen köpekten kaçan çocuğa arabanın çarptığı görülüyor.
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