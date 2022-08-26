https://sputniknews.com.tr/20220826/kok-hucrelerden-sentetik-fare-embriyosu-olusturuldu-1060410534.html

Kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturuldu

Kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturuldu

Bilim insanları kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturdu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T01:57+0300

2022-08-26T01:57+0300

2022-08-26T01:59+0300

türkiye

the journal nature

bilim

bilim insanları

kök hücre

fare

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The Journal Nature dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen embriyoları oluşturmak için bilim insanları farelerden alınan gelişmemiş kök hücreleri ve iki farklı kök hücre türünü birleştirdi.Araştırmanın yazarlarından kök hücre biyolojisi uzmanı Zernicka-Goetz, oluşturdukları embriyoların hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından "ayırt edilemez" olduğunu söyledi.Goetz, çalışmayla gelişimin erken aşamalarının daha iyi anlaşılması ve hastalıkların arkasındaki mekanizmaları incelemek için çok sayıda hayvanın denek olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamasının amaçlandığını belirtti.Araştırma için çok az insan embriyosunun bağışlanması ve bilim insanlarının etik kısıtlamalarla karşı karşıya kalması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı doğal gelişimin incelenmesinin zor olduğuna dikkati çeken Goetz, embriyo modelleri oluşturmanın, bu konuları incelemenin alternatif bir yolu olduğunu kaydetti.Goetz, gelişimin erken aşamalarını incelemenin nedenlerinden birinin birçok gebelikte embriyonun erken aşamada kaybedilmesi olduğunu aktardı.Bilim insanları, bu çalışmada üretilen sentetik embriyoların 8,5 güne kadar doğal fare embriyolarıyla aynı gelişimi gösterdiğini, bir sonraki adımın 20 gün olmasını umduklarını belirtti.

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the journal nature, bilim, bilim insanları, kök hücre, fare