Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-kocatepe-yuruyusunu-tamamladi-1060418377.html
Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşünü tamamladı
Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşünü tamamladı
Yaklaşık 6 saatlik bir yürüyüşün ardından Kocatepe’ye varan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevlerinin; Türkiye’nin ikinci 100 yılını... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T08:25+0300
2022-08-26T08:25+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
kocatepe camii
yürüyüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060418231_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_2da5672af05cfb04f97e9a477673f7aa.jpg
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evini ziyaret ettikten sonra Zafer Yolu’ndan Kocatepe’ye yürüdü. Kılıçdaroğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Kocatepe’de gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, amaçlarının daha güzel bir Türkiye’de yaşanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, “100 yıl geçti, yeni bir 100 yıla başlıyoruz. Bir önceki 100 yılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız. Biz daha güzel bir Türkiye’de bağımsız ve demokratik bir Türkiye’de yaşamak için bizden öncekiler hayatlarını verdiler, düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler ve bugünkü bağımsız Türkiye’yi kurdular. Bize düşen görev Türkiye’yi ikinci 100 yılda Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak. Biz önümüzdeki kuşaklara güzel bir cumhuriyet, demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyeti bırakmak zorundayız. O nedenle 100 yıl sonra burada olmaktan son derece mutluyum. Biz önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye’yi el birliğiyle gönül birliğiyle kuracağız. Hayatlarını veren şehit olan gaziler onların hepsine minnet borçluyuz, onları rahmetle anıyoruz” dedi.
kocatepe camii
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060418231_296:0:1495:899_1920x0_80_0_0_7b48f4318e4733364a82fd5bf4ad642d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, kocatepe camii, yürüyüş
kemal kılıçdaroğlu, kocatepe camii, yürüyüş

Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşünü tamamladı

08:25 26.08.2022
© İHA / Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Yaklaşık 6 saatlik bir yürüyüşün ardından Kocatepe’ye varan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevlerinin; Türkiye’nin ikinci 100 yılını demokrasiyle taçlandırmak olduğunu söyledi.
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evini ziyaret ettikten sonra Zafer Yolu’ndan Kocatepe’ye yürüdü. Kılıçdaroğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.
Kocatepe’de gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, amaçlarının daha güzel bir Türkiye’de yaşanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, “100 yıl geçti, yeni bir 100 yıla başlıyoruz. Bir önceki 100 yılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız. Biz daha güzel bir Türkiye’de bağımsız ve demokratik bir Türkiye’de yaşamak için bizden öncekiler hayatlarını verdiler, düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler ve bugünkü bağımsız Türkiye’yi kurdular. Bize düşen görev Türkiye’yi ikinci 100 yılda Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak. Biz önümüzdeki kuşaklara güzel bir cumhuriyet, demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyeti bırakmak zorundayız. O nedenle 100 yıl sonra burada olmaktan son derece mutluyum. Biz önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye’yi el birliğiyle gönül birliğiyle kuracağız. Hayatlarını veren şehit olan gaziler onların hepsine minnet borçluyuz, onları rahmetle anıyoruz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала