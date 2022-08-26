https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-kocatepe-yuruyusunu-tamamladi-1060418377.html

Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşünü tamamladı

Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşünü tamamladı

Yaklaşık 6 saatlik bir yürüyüşün ardından Kocatepe’ye varan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevlerinin; Türkiye’nin ikinci 100 yılını... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T08:25+0300

2022-08-26T08:25+0300

2022-08-26T08:25+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

kocatepe camii

yürüyüş

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Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz Zaferinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evini ziyaret ettikten sonra Zafer Yolu’ndan Kocatepe’ye yürüdü. Kılıçdaroğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Kocatepe’de gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, amaçlarının daha güzel bir Türkiye’de yaşanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, “100 yıl geçti, yeni bir 100 yıla başlıyoruz. Bir önceki 100 yılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız. Biz daha güzel bir Türkiye’de bağımsız ve demokratik bir Türkiye’de yaşamak için bizden öncekiler hayatlarını verdiler, düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler ve bugünkü bağımsız Türkiye’yi kurdular. Bize düşen görev Türkiye’yi ikinci 100 yılda Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak. Biz önümüzdeki kuşaklara güzel bir cumhuriyet, demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyeti bırakmak zorundayız. O nedenle 100 yıl sonra burada olmaktan son derece mutluyum. Biz önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye’yi el birliğiyle gönül birliğiyle kuracağız. Hayatlarını veren şehit olan gaziler onların hepsine minnet borçluyuz, onları rahmetle anıyoruz” dedi.

kocatepe camii

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