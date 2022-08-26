https://sputniknews.com.tr/20220826/kartalda-sise-firlatip-ates-acan-iranli-sahis-hakkinda-sinir-disi-karari-1060452288.html

Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İran uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı

Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İran uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı

İstanbul Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T23:38+0300

2022-08-26T23:38+0300

2022-08-26T23:41+0300

türkiye

kartal

istanbul

şişe

polis

sınır dışı

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Kartal’da bulunan bir rezidansta yaşanan olayda İran uyruklu belirtilen bir şahıs önce 19. kattan aşağıya alkol şişesini fırlattı. Daha sonra aynı şahsın aracıyla seyir halindeyken etrafa rastgele ateş açtı.İHA'nın haberine göre S.T. isimli şahıs, yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T.'yi ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bugune-kadar-72-bin-578-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1060306780.html

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kartal, istanbul, şişe, polis, sınır dışı