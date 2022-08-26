https://sputniknews.com.tr/20220826/kartalda-sise-firlatip-ates-acan-iranli-sahis-hakkinda-sinir-disi-karari-1060452288.html
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İran uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İran uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı
İstanbul Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T23:38+0300
2022-08-26T23:38+0300
2022-08-26T23:41+0300
türkiye
kartal
istanbul
şişe
polis
sınır dışı
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Kartal’da bulunan bir rezidansta yaşanan olayda İran uyruklu belirtilen bir şahıs önce 19. kattan aşağıya alkol şişesini fırlattı. Daha sonra aynı şahsın aracıyla seyir halindeyken etrafa rastgele ateş açtı.İHA'nın haberine göre S.T. isimli şahıs, yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T.'yi ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bugune-kadar-72-bin-578-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1060306780.html
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kartal, istanbul, şişe, polis, sınır dışı
kartal, istanbul, şişe, polis, sınır dışı
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İran uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı
23:38 26.08.2022 (güncellendi: 23:41 26.08.2022) Abone ol
İstanbul Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Kartal’da bulunan bir rezidansta yaşanan olayda İran uyruklu belirtilen bir şahıs önce 19. kattan aşağıya alkol şişesini fırlattı. Daha sonra aynı şahsın aracıyla seyir halindeyken etrafa rastgele ateş açtı.
İHA'nın haberine göre S.T. isimli şahıs, yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T.'yi ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.