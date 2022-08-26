https://sputniknews.com.tr/20220826/izmirde-sicak-yag-tankina-dusen-isci-yaralandi-1060451659.html

İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı

İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T23:13+0300

2022-08-26T23:13+0300

2022-08-26T23:23+0300

türkiye

kemalpaşa

sıcak

yağ

tank

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060451515_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5cddfce4236241a373c949c2206ae7b9.jpg

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal kaplama fabrikasının üretim kısmında çalışan E.Ş, dengesini kaybederek yarım metreye yakın sıcak yağ dolu tanka düştü.İş arkadaşlarının yardımıyla tanktan çıkarılan E.Ş, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.E.Ş'nin ayaklarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..

türkiye

kemalpaşa

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemalpaşa, sıcak, yağ, tank, izmir