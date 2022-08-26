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İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı
İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T23:13+0300
2022-08-26T23:23+0300
türkiye
kemalpaşa
sıcak
yağ
tank
izmir
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Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal kaplama fabrikasının üretim kısmında çalışan E.Ş, dengesini kaybederek yarım metreye yakın sıcak yağ dolu tanka düştü.İş arkadaşlarının yardımıyla tanktan çıkarılan E.Ş, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.E.Ş'nin ayaklarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..
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kemalpaşa, sıcak, yağ, tank, izmir
kemalpaşa, sıcak, yağ, tank, izmir

İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı

23:13 26.08.2022 (güncellendi: 23:23 26.08.2022)
© AAİzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal kaplama fabrikasının üretim kısmında çalışan E.Ş, dengesini kaybederek yarım metreye yakın sıcak yağ dolu tanka düştü.
İş arkadaşlarının yardımıyla tanktan çıkarılan E.Ş, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.
E.Ş'nin ayaklarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..
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