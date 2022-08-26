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İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T03:18+0300
2022-08-26T03:18+0300
2022-08-26T04:33+0300
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izmir
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kadın
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, oğlu tarafından bıçakla yaralandı.Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi E Y.’yi 15 kez bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bebeğini kaybettiSağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olduğu belirtilen E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.
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izmir, bayraklı, kadın
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı
03:18 26.08.2022 (güncellendi: 04:33 26.08.2022) Abone ol
İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, oğlu tarafından bıçakla yaralandı.
Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi E Y.’yi 15 kez bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bebeğini kaybetti
Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olduğu belirtilen E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.
Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.