https://sputniknews.com.tr/20220826/izmirde-6-aylik-hamile-kadin-oglu-tarafindan-15-yerinden-bicaklandi-1060413182.html

İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı

İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T03:18+0300

2022-08-26T03:18+0300

2022-08-26T04:33+0300

türkiye

izmir

bayraklı

kadın

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, oğlu tarafından bıçakla yaralandı.Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi E Y.’yi 15 kez bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bebeğini kaybettiSağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olduğu belirtilen E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.

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