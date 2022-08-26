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İstanbul Sözleşmesi'nden esinle: İspanya, açıkça rıza gösterilmeyen seksi tecavüz sayan yasa çıkardı
İstanbul Sözleşmesi'nden esinle: İspanya, açıkça rıza gösterilmeyen seksi tecavüz sayan yasa çıkardı
İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen seksi tecavüz olarak tanımlayan “Yalnızca evet, evet demektir” yasası parlamentoda onaylandı. Solcu hükümet, yasanın... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T15:03+0300
2022-08-26T15:18+0300
yaşam
ispanya
rıza
tecavüz
istanbul sözleşmesi
yasa
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İspanya'da 2016'da toplu tecavüz eden bir çetenin tacizle suçlanıp kefaletle serbest bırakılmasının yarattığı toplumsal infial, sonunda ceza yasasını değiştirtti. Solcu hükümetin geçen yıl hazırladığı açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlayan tasarı, parlamentoda kabul edilerek yasalaştı. “Yalnızca evet, evet demektir” diye bilinen yasa, 141 aleyhte oya karşı 205 lehte oyla parlamentoda onaylandı. Buna göre yapılacak reformla ceza yasasında "Rıza, sadece -vakanın koşulları bağlamında- kişinin iradesini açıkça dışa vurduğu eylemler yoluyla özgürce gösterdiğinde rıza olarak tanınır" denilecek ve tecavüz için 'açık rıza olmaması' tanımı getirilecek. Bugüne dek tecavüz mağdurlarının şiddete veya yıldırmaya maruz kaldıklarını kanıtlamaları gerekiyordu.Eşitlik Bakanı Irene Montero, “Sonunda ülkemiz, tüm ilişkilerimizin merkezinde olması gereken şeyin rıza olduğunu yasal olarak kabul ediyor” değerlendirmesini yaparak ekledi:"Artık hiçbir kadın cinsel saldırıya uğradığının kabul edilmesi için şiddet veya gözdağına başvurulduğunu kanıtlamak zorunda kalmayacak."Hükümet, yasanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nin tavsiyelerine dayandığını vurguladı.İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmiş ve Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanmış uluslararası sözleşmeden 20 Mart 2021'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla çıkmıştı. Montero, İspanya'nın 2018'de İsveç'te yürürlüğe giren ve net rıza olmaksızın her türlü cinsel eylemi tecavüz kabul eden öncü yasadan da ilham aldığını belirtti. 2016'da İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona'da boğaların sokaklarda koşuşturduğu San Fermin Festivali'nde kendilerine 'kurt sürüsü' diyen ve 18 yaşında bir kadına toplu tecavüz eden 5 erkek, başta sadece cinsel tacizle suçlanıp kefaletle serbest bırakılmıştı.Erkeklerden ikisinin cinsel saldırıyı filme çekmesi ve bunda mağdurun sessiz ve pasif gösterilmesi, yargıçlar tarafından "Rızası var" diye yorumlanmıştı.Kadınların aylarca düzenlediği büyük protestoların ardından 'kurt sürüsü' 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zira o dönemde şiddet veya yıldırma olmamasıyla belirlenen suçlara hafif cezalar veriliyordu. 2019'da Yüksek Mahkeme bu kararı bozup tecavüzden de suçlu bulduğu 5'linin hapis cezalarını 9'dan 15 yıla çıkardı.Kendini 'feminist' olarak tanımlayan İspanyol Sosyalist İşçi Partili (PSOE) Başbakan Pedro Sánchez, Haziran 2018'de göreve geldiğinde tecavüz davalarındaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir rıza yasası çıkarma sözü verdi.“Yalnızca evet, evet demektir” diye bilinen yasa, aynı zamanda sokakta tacize ilgili maddeyi sıkılaştırıyor, okullarda duygusal ve cinsel eğitimi yaygınlaştırıyor ve cinsel şiddet mağdurlarının korunmasını ve tazminatını güçlendiriyor. AFP'ye konuşan Fundacion Mujeres örgütünün başkanı Marisa Soleto, böylece feminist hareketin uzun zamandır talep ettikleriyle ilgili en üst noktadan sonuç aldığını söyleyerek ekledi:"Hem İspanya'da hem de ötesinde bir davranış değişikliği getireceğini umuyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20180427/ispanya-tecavuz-cinsel-taciz-protesto-1033214033.html
https://sputniknews.com.tr/20220719/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-24-saat-icinde-istanbul-sozlesmesini-tekrar-yururluge-koyacagiz-1058888425.html
https://sputniknews.com.tr/20200622/isvecte-tecavuzun-tanimi-degisti-mahkumiyet-orani-yuzde-75-artti-1042303024.html
https://sputniknews.com.tr/20180622/ispanya-kurt-surusu-kefalet-serbest-kalma-protesto-1033969484.html
https://sputniknews.com.tr/20181205/ispanya-navarra-tecavuz-dava-karar-1036486014.html
https://sputniknews.com.tr/20191101/ispanyada-14-yasindaki-cocuga-tecavuz-eden-saniklara-ceza-indirimi-1040529550.html
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ispanya, rıza, tecavüz, istanbul sözleşmesi, yasa
ispanya, rıza, tecavüz, istanbul sözleşmesi, yasa

İstanbul Sözleşmesi'nden esinle: İspanya, açıkça rıza gösterilmeyen seksi tecavüz sayan yasa çıkardı

15:03 26.08.2022 (güncellendi: 15:18 26.08.2022)
© AP Photo / Francisco Seco8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'in Sol meydanında toplanan kadınlar tencere-tava çalarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen seksi tecavüz olarak tanımlayan “Yalnızca evet, evet demektir” yasası parlamentoda onaylandı. Solcu hükümet, yasanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nin tavsiyelerine dayandığını belirtti.
İspanya'da 2016'da toplu tecavüz eden bir çetenin tacizle suçlanıp kefaletle serbest bırakılmasının yarattığı toplumsal infial, sonunda ceza yasasını değiştirtti. Solcu hükümetin geçen yıl hazırladığı açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlayan tasarı, parlamentoda kabul edilerek yasalaştı.
“Yalnızca evet, evet demektir” diye bilinen yasa, 141 aleyhte oya karşı 205 lehte oyla parlamentoda onaylandı.
Buna göre yapılacak reformla ceza yasasında "Rıza, sadece -vakanın koşulları bağlamında- kişinin iradesini açıkça dışa vurduğu eylemler yoluyla özgürce gösterdiğinde rıza olarak tanınır" denilecek ve tecavüz için 'açık rıza olmaması' tanımı getirilecek.
Bugüne dek tecavüz mağdurlarının şiddete veya yıldırmaya maruz kaldıklarını kanıtlamaları gerekiyordu.
2016'da Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza alması İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao ve Valencia dahil çok sayıda kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi. Kararın verildiği Navarra bölge mahkemesinden yürüyüşe geçen eylemciler de Bu taciz değil tecavüz sloganları attı. Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2018
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İspanya'da binlerce kişi toplu tecavüzle suçlanan sanıkların cinsel tacizden suçlu bulunmasını protesto etti
27 Nisan 2018, 15:43
Eşitlik Bakanı Irene Montero, “Sonunda ülkemiz, tüm ilişkilerimizin merkezinde olması gereken şeyin rıza olduğunu yasal olarak kabul ediyor” değerlendirmesini yaparak ekledi:
"Artık hiçbir kadın cinsel saldırıya uğradığının kabul edilmesi için şiddet veya gözdağına başvurulduğunu kanıtlamak zorunda kalmayacak."
Hükümet, yasanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nin tavsiyelerine dayandığını vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
19 Temmuz, 17:51
İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmiş ve Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanmış uluslararası sözleşmeden 20 Mart 2021'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla çıkmıştı.
Montero, İspanya'nın 2018'de İsveç'te yürürlüğe giren ve net rıza olmaksızın her türlü cinsel eylemi tecavüz kabul eden öncü yasadan da ilham aldığını belirtti.
Londra'da bulunan ve 'Old Bailey' denilen İngiltere ve Galler Merkez Ceza Mahkemesi'nin önündeki adalet heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2020
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İsveç'te tecavüzün tanımı değişti, mahkumiyet oranı yüzde 75 arttı
22 Haziran 2020, 21:57
2016'da İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona'da boğaların sokaklarda koşuşturduğu San Fermin Festivali'nde kendilerine 'kurt sürüsü' diyen ve 18 yaşında bir kadına toplu tecavüz eden 5 erkek, başta sadece cinsel tacizle suçlanıp kefaletle serbest bırakılmıştı.
Erkeklerden ikisinin cinsel saldırıyı filme çekmesi ve bunda mağdurun sessiz ve pasif gösterilmesi, yargıçlar tarafından "Rızası var" diye yorumlanmıştı.
Pamplona'da tecavüzle suçlanan 5 erkeğin kefaletle serbest kalması kararı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2018
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İspanya'da 'kurt sürüsünün' kefaletle serbest kalması kararı protesto ediliyor
22 Haziran 2018, 10:51
Kadınların aylarca düzenlediği büyük protestoların ardından 'kurt sürüsü' 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zira o dönemde şiddet veya yıldırma olmamasıyla belirlenen suçlara hafif cezalar veriliyordu. 2019'da Yüksek Mahkeme bu kararı bozup tecavüzden de suçlu bulduğu 5'linin hapis cezalarını 9'dan 15 yıla çıkardı.
İspanya’yı ayağa kaldıran 'Kurt Sürüsü' davasında karar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2018
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İspanya’yı ayağa kaldıran 'Kurt Sürüsü' davasında karar: Mahkeme 5 sanık için istenen 9'ar yıllık hapis cezasını onadı
5 Aralık 2018, 16:11
Kendini 'feminist' olarak tanımlayan İspanyol Sosyalist İşçi Partili (PSOE) Başbakan Pedro Sánchez, Haziran 2018'de göreve geldiğinde tecavüz davalarındaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir rıza yasası çıkarma sözü verdi.
“Yalnızca evet, evet demektir” diye bilinen yasa, aynı zamanda sokakta tacize ilgili maddeyi sıkılaştırıyor, okullarda duygusal ve cinsel eğitimi yaygınlaştırıyor ve cinsel şiddet mağdurlarının korunmasını ve tazminatını güçlendiriyor.
İspanya'da kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2019
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İspanya'da 14 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sanıklara ceza indirimi: Kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı
1 Kasım 2019, 08:28
AFP'ye konuşan Fundacion Mujeres örgütünün başkanı Marisa Soleto, böylece feminist hareketin uzun zamandır talep ettikleriyle ilgili en üst noktadan sonuç aldığını söyleyerek ekledi:
"Hem İspanya'da hem de ötesinde bir davranış değişikliği getireceğini umuyoruz."
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