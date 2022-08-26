Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220826/islam-memis-altin-alamayan-insanlar-taki-kulturunu-gumus-olarak-devam-ettirebilir-1060435161.html
İslam Memiş: Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir
İslam Memiş: Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir
Altın fiyatlarındaki yükseliş sonucu vatandaşlar düğünlerde gümüş takıya yönelmeye başladı. Piyasalarda altına alternatif olarak 5, 10 ve 20 gramlık gümüşler... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T16:53+0300
2022-08-26T16:59+0300
gram altın
ekonomi
gümüş
düğün
islam memiş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060434189_0:34:2730:1570_1920x0_80_0_0_e69343689428c5d02fd1e74f5e07bf66.jpg
Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gümüşe olan ilgisini artırdı. Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı. Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye’de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100’ü geçen artış oldu" diye konuştu.‘Gümüş yatırımcısının sabırlı olması lazım’Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım" açıklamasında bulundu.Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220726/dugunde-damada-altin-yerine-elektrik-supurgesi-bulasik-sungeri-ve-emzik-agzima-takmasalar-iyiydi-1059147688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060434189_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bc098e29cb7db0c9467b6bb12bc7f575.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gram altın, gümüş, düğün, islam memiş
gram altın, gümüş, düğün, islam memiş

İslam Memiş: Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir

16:53 26.08.2022 (güncellendi: 16:59 26.08.2022)
© İHAgümüş takı
gümüş takı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Altın fiyatlarındaki yükseliş sonucu vatandaşlar düğünlerde gümüş takıya yönelmeye başladı. Piyasalarda altına alternatif olarak 5, 10 ve 20 gramlık gümüşler satılıyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gümüşe olan ilgisini artırdı. Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı. Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100’ü geçen artış oldu" diye konuştu.

‘Gümüş yatırımcısının sabırlı olması lazım’

Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım" açıklamasında bulundu.
Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi.
Samsun'da bir düğünde takı merasimi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
YAŞAM
Düğünde damada altın yerine elektrik süpürgesi, bulaşık süngeri ve emzik: 'Ağzıma takmasalar iyiydi'
26 Temmuz, 12:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала