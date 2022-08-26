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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ingilterede-hane-halkinin-enerji-faturalarinda-ust-limit-yuzde-80-artirildi-1060420759.html
İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı
İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı
İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T10:58+0300
2022-08-26T11:00+0300
ingiltere
avrupa'da enerji krizi
elektrik
fatura
zam
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Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu. Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi. Enerji sektörü araştırma şirketi Analysts Cornwall Insight, İngilitere'de ocakta hane halkının toplam enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin 5 bin 386 sterline ulaşabileceği uyarısı yaptı.Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltmişti.
ingiltere
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ingiltere, elektrik, fatura, zam
ingiltere, elektrik, fatura, zam

İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

10:58 26.08.2022 (güncellendi: 11:00 26.08.2022)
© AAİngiltere
İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar verdi.
Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu.
Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi.
Enerji sektörü araştırma şirketi Analysts Cornwall Insight, İngilitere'de ocakta hane halkının toplam enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin 5 bin 386 sterline ulaşabileceği uyarısı yaptı.
Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltmişti.
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