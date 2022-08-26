https://sputniknews.com.tr/20220826/ibb-baskani-imamoglu-eminonu-alibeykoy-tramvay-hatti-icin-tarih-verdi-zor-bir-is-ama-az-kaldi-1060448966.html

İBB Başkanı İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi: 'Zor bir iş ama az kaldı'

İBB Başkanı İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi: 'Zor bir iş ama az kaldı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki çalışmalara ilişkin, "Zor bir iş ama az kaldı. İnşallah 2023'ün sonuna doğru da tramvayı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T22:26+0300

2022-08-26T22:26+0300

2022-08-26T22:29+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

iski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060449337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9f98c72de22e3ed4c0717bfb203dc86.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki çalışmaların 2023 sonunda tamamlanmasının planlandığını söyledi.İBB'nin Alibeyköy'den başlayıp Cibali'de biten Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı Eminönü'ne ulaştıracak projesinin ilk kazık imalat töreni, İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.Ragıp Gümüşpala Caddesi'ndeki törende, projenin mühendislerinden ve yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesindeki birçok eksiği giderdiklerini söyledi.Söz konusu çalışmalara Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nü örnek gösteren İmamoğlu, "Bunları projelendirdik, imalatını yaptık, şimdi de tramvayın kalan kısmını yapıyoruz" dedi.'Projedeki birçok eksiği aslında imalat aşamasındayken devraldık' İmamoğlu, "Projedeki birçok eksiği aslında imalat aşamasındayken devraldık. Sonra çözerek gittik. İki kilometre civarında bir bölümü söktük. Yeniden kazık çaktık. Şu an çalışan bölümü yeniden yaptık. Mesela buradaki Unkapanı kavşağının projesi çözülmemiş. Altından trenin nasıl geçeceği çözülmemiş. Bunları projelendirdik. İmalatını yaptık" dedi.'Bizden önce ihale edilmiş ama işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık'Hattın gelecek sene biteceğini kaydeden İmamoğlu şöyle konuştu:'Burası yeşil bir alana dönüşecek'Bölgede tramvayın yanı sıra viyadük ve İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Biz 2023'ün sonunu tedbirli konuşuyoruz ama burada gerçekten çok hızlı çalışıp bir an önce burayı açtığımızda şöyle bir güzellikle buluşacağız. Şu anda İETT otobüslerinin olduğu yer belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek, Eminönü Meydanı. Hem meydandaki farklı işgaller ortadan kalkacak hem de burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek" değerlendirmesini yaptı.Proje tamamlandığında bölgenin çağdaş bir görünüme kavuşacağını dile getiren İmamoğlu, bölgedeki sıkıntılı görüntünün azami bir yıl daha süreceğinin altını çizdi.İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'ndeki bağlantı yollarının bir ay içinde ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski