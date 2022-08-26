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https://sputniknews.com.tr/20220826/hskdan-gulsen-aciklamasi-hakimler-gorevlerinde-bagimsizdirlar-1060433784.html
HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar'
HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T16:24+0300
2022-08-26T16:48+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
gülşen
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Yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." denildi.
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), gülşen
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), gülşen

HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar'

16:24 26.08.2022 (güncellendi: 16:48 26.08.2022)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakimler görevlerinde bağımsızdılar" denildi.
Yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." denildi.
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