https://sputniknews.com.tr/20220826/hskdan-gulsen-aciklamasi-hakimler-gorevlerinde-bagimsizdirlar-1060433784.html

HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar'

HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T16:24+0300

2022-08-26T16:24+0300

2022-08-26T16:48+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

gülşen

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Yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." denildi.

türkiye

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2022

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), gülşen