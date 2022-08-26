https://sputniknews.com.tr/20220826/hindistan-bugday-unu-ihracatina-kisitlama-getiriyor--1060418764.html

Hindistan buğday unu ihracatına kısıtlama getiriyor

Hindistan buğday unu ihracatına kısıtlama getiriyor

Hindistan hükümeti, gıda güvenliğini gerekçe göstererek buğday unu ihracatını kısıtlama kararı aldı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T09:38+0300

2022-08-26T09:38+0300

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Hindistan hükümeti artan emtia fiyatlarını frenlemek adına buğday unu ihracatına kısıtlama kararı aldı. Söz konusu karar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başkanlık ettiği ekonomik ilişkiler kabine komitesinin toplantısında alındı. BloombergHT'nin aktardığına göre Bakanlar Kurulu kararında, "Buğday unu ihracatına bir kısıtlama getirilerek artan un fiyatlarının frenlenmesi sağlanacak ve toplumun en savunmasız kesimlerinin gıda güvenliği sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Küresel buğday ticaretinin yaklaşık yüzde 25-30'unu karşılayan Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz nedeniyle küresel buğday tedarik zincirinde yaşanan kesintiler Hindistan buğdayına talebi artırdı. Hindistan'dan yapılan buğday unu ihracatı, Nisan-Temmuz 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı. Uluslararası piyasada buğday unu talebinin artması Hindistan'da buğday fiyatlarını da tetikledi. Hindistan, 14 Mayıs'ta gıda güvenliği gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklamıştı.

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