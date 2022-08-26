https://sputniknews.com.tr/20220826/hayvanat-bahcesinde-firar-tatbikati-deve-kusu-kiligina-giren-gorevli-balik-agiyla-yakalandi-1060423257.html

Hayvanat bahçesinde 'firar tatbikatı': Deve kuşu kılığına giren görevli, balık ağıyla yakalandı

Hayvanat bahçesinde 'firar tatbikatı': Deve kuşu kılığına giren görevli, balık ağıyla yakalandı

Tayland'daki bir hayvanat bahçesi, muhtemel bir firar durumuna karşı tatbikat düzenledi. Tatbikat kapsamında deve kuşu kılığına giren bir görevliyi, diğer... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T12:03+0300

2022-08-26T12:03+0300

2022-08-26T12:15+0300

yaşam

hayvanat bahçesi

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hayvan

deve kuşu

tatbikat

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Tayland'ın Chiang Mai hayvanat bahçesi, sıradışı bir tatbikata ev sahipliği yaptı. 'Vahşi hayvan yönetim planı' çerçevesinde muhtemel bir firara karşı hazırlıklı olmak isteyen hayvanat bahçesi yönetimi, görevlilerden birine deve kuşu kıyafeti giydirerek diğer görevlilere onu yakalama talimatı verdi.Hayvanın bulunduğu alanın güvenliğini test eden görevliler, yerli Afrika deve kuşu gibi giyinen hayvan bakıcısını yakalamaya çalıştı. 'Deve kuşunu' yakalamakla görevli üç kişi, meslektaşlarını bir balık ağıyla başarıyla yakaladı.Hayvanat bahçesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda deve kuşu kılığındaki görevli ile balık ağını tutan diğer üç görevli görülüyor. Chiang Mai hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada eğitim tatbikatının 'gerçek bir durumu' nasıl yönetecekleri konusunda hazırlık yapma, acil durumları kontrol etmeye yönelik önlemleri ve bu gibi durumlarda izlenecek yönergeleri içerdiği belirtildi.National Geographic'e göre deve kuşu, 2.7 metre uzunluğa ve 160 kilogram ağırlığa kadar büyüyebildiği için dünyanın en büyük kuşu olarak biliniyor.Herhangi bir durum nedeniyle korkan bir deve kuşu saatte 70 kilometre hızla kolabiliyor ve aslanları ve diğer büyük yırtıcıları öldürebilecek güçlü vuruşlar yapabiliyor.Hayvanat bahçesinde bulunan dev pandaları, su aygırı veya penguenlere dair de benzer bir eğitim tatbikatlarına konu olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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hayvanat bahçesi, tayland, hayvan, deve kuşu, tatbikat