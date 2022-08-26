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Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Parti, 'TBMM’de çoğunluğu kaybederiz' sözlerinin sancısını çekiyor
Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Parti, 'TBMM’de çoğunluğu kaybederiz' sözlerinin sancısını çekiyor
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ve CHP'nin "seçimin ertesi günü" hesabını yaptığını belirterek, TBMM'de her iki ittifakın da 300'ü geçememesi... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T09:52+0300
2022-08-26T09:52+0300
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AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin hafta içerisinde toplantılar düzenlediğini hatırlatan Sarıkaya, üç partiden de üst düzey isimlerle konuştuğunu ve her üçünün de seçimin ertesi günü nasıl bir tablo ile karşılaşma durumunda kalacaklarına yönelik simülasyon yaptıklarını söyledi. "Cumhurbaşkanı’nın her kararnamesi ve adımını, TBMM’de çoğunluğu elde eden karşı ittifak tarafından kanunlarla engellenebilir. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı da TBMM’den çıkan her kanunu atadığı bürokrasi ve yargı aracılığıyla veto edebilir. Bu da beraberinde yeni bir seçimin kapısının aralanması anlamına gelir" diyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:"İktidar partisi de bunu gördüğü için bir süredir bizzat içinden gelen, 'Cumhurbaşkanlığını alırız, ama TBMM’de çoğunluğu kaybederiz' sözlerinin sancısını çekiyor. Bundan uzaklaşıp, milletvekili seçimine yüklenmenin önemini anlatmak için, etkin ve yetkin isminin dün söylediği gibi, 'Parti ve Meclis’in ne denli önemli olduğunu kadrolarında konuşulması' kararlılığında.Önceki gün masaya bu konuyu yatıran CHP’de de durum farklı değil. CHP’nin etkin ve yetkin ismi de dünkü sohbetimizde 6’lı masada yer alan bazı partilerin tek başlarına seçime gireceklerine ilişkin açıklamalarının hayıflanması içindeydi. Meclis çoğunluğunu hangi durumda daha fazla milletvekili çıkarılabildiğine yönelik seçim bölgesi bazlı çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Bunların bırakılıp, 'Sadece Erdoğan’ı devirmeye odaklı bir stratejinin' kendilerine fayda getirmeyeceğinin altını çizdi."
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ak parti, chp, iyi parti, seçim
ak parti, chp, iyi parti, seçim

Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Parti, 'TBMM’de çoğunluğu kaybederiz' sözlerinin sancısını çekiyor

09:52 26.08.2022
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA / Elif Öztürk
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ve CHP'nin "seçimin ertesi günü" hesabını yaptığını belirterek, TBMM'de her iki ittifakın da 300'ü geçememesi durumunun siyasi krizi tetikleyeceğini ifade etti.
AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin hafta içerisinde toplantılar düzenlediğini hatırlatan Sarıkaya, üç partiden de üst düzey isimlerle konuştuğunu ve her üçünün de seçimin ertesi günü nasıl bir tablo ile karşılaşma durumunda kalacaklarına yönelik simülasyon yaptıklarını söyledi.
"Cumhurbaşkanı’nın her kararnamesi ve adımını, TBMM’de çoğunluğu elde eden karşı ittifak tarafından kanunlarla engellenebilir. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı da TBMM’den çıkan her kanunu atadığı bürokrasi ve yargı aracılığıyla veto edebilir. Bu da beraberinde yeni bir seçimin kapısının aralanması anlamına gelir" diyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"İktidar partisi de bunu gördüğü için bir süredir bizzat içinden gelen, 'Cumhurbaşkanlığını alırız, ama TBMM’de çoğunluğu kaybederiz' sözlerinin sancısını çekiyor. Bundan uzaklaşıp, milletvekili seçimine yüklenmenin önemini anlatmak için, etkin ve yetkin isminin dün söylediği gibi, 'Parti ve Meclis’in ne denli önemli olduğunu kadrolarında konuşulması' kararlılığında.
Önceki gün masaya bu konuyu yatıran CHP’de de durum farklı değil. CHP’nin etkin ve yetkin ismi de dünkü sohbetimizde 6’lı masada yer alan bazı partilerin tek başlarına seçime gireceklerine ilişkin açıklamalarının hayıflanması içindeydi. Meclis çoğunluğunu hangi durumda daha fazla milletvekili çıkarılabildiğine yönelik seçim bölgesi bazlı çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Bunların bırakılıp, 'Sadece Erdoğan’ı devirmeye odaklı bir stratejinin' kendilerine fayda getirmeyeceğinin altını çizdi."
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