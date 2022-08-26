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https://sputniknews.com.tr/20220826/gulsenin-avukatindan-aciklama-durumu-gayet-iyi-1060431376.html
Gülşen'in avukatından açıklama: Durumu gayet iyi
Gülşen'in avukatından açıklama: Durumu gayet iyi
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:57+0300
2022-08-26T15:09+0300
gülşen
türkiye
cezaevi
avukat
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Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum, bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/tarkan-gulsene-yapilan-bu-haksizlik-son-bulmali-ve-gulsen-hemen-serbest-birakilmali-1060430641.html
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gülşen, cezaevi, avukat
gülşen, cezaevi, avukat

Gülşen'in avukatından açıklama: Durumu gayet iyi

14:57 26.08.2022 (güncellendi: 15:09 26.08.2022)
© DHAGülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran
Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© DHA
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Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.
Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum, bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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Tarkan: Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı
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