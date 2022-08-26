https://sputniknews.com.tr/20220826/gulsenin-avukatindan-aciklama-durumu-gayet-iyi-1060431376.html

Gülşen'in avukatından açıklama: Durumu gayet iyi

Gülşen'in avukatından açıklama: Durumu gayet iyi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

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gülşen

türkiye

cezaevi

avukat

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Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum, bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220826/tarkan-gulsene-yapilan-bu-haksizlik-son-bulmali-ve-gulsen-hemen-serbest-birakilmali-1060430641.html

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