https://sputniknews.com.tr/20220826/gulsen-bana-ihtiyaci-olan-bir-cocugum-var-ben-suc-islemedim-1060417939.html
Gülşen: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var, ben suç işlemedim
Gülşen: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var, ben suç işlemedim
Gülşen'in mahkeme ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T07:30+0300
2022-08-26T07:30+0300
2022-08-26T07:30+0300
türkiye
gülşen
tutuklama
imam hatip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044976852_33:0:1169:639_1920x0_80_0_0_e387b7a57d6f0c7360c9d31d02f60e2a.jpg
Gülşen’in nisan ayında orkestradaki arkadaşlarından biriyle şakalaşırken "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor", sözlerinin yer aldığı bir video medyada paylaşılmış ve tepkilerin ardından sanatçı tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Gülşen, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında, emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme ise Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.Mahkeme gerekçesinde, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olduğu, şüphelinin konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25 Ağustos 2022 tarihli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu, suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle tutuklanmasına" karar verildiği belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044976852_175:0:1027:639_1920x0_80_0_0_add2657eb19a3089cd0c00bd32c0e93e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, tutuklama, imam hatip
gülşen, tutuklama, imam hatip
Gülşen: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var, ben suç işlemedim
Abone ol
Gülşen'in mahkeme ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Tutuklama gerekçesinde ise 'adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı' belirtildi.
Gülşen’in nisan ayında orkestradaki arkadaşlarından biriyle şakalaşırken "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor", sözlerinin yer aldığı bir video medyada paylaşılmış ve tepkilerin ardından sanatçı tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Gülşen, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında, emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme ise Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme gerekçesinde, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olduğu, şüphelinin konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25 Ağustos 2022 tarihli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu, suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle tutuklanmasına" karar verildiği belirtildi.