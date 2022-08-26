https://sputniknews.com.tr/20220826/gulsen-bana-ihtiyaci-olan-bir-cocugum-var-ben-suc-islemedim-1060417939.html

Gülşen: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var, ben suç işlemedim

Gülşen: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var, ben suç işlemedim

Gülşen'in mahkeme ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T07:30+0300

2022-08-26T07:30+0300

2022-08-26T07:30+0300

türkiye

gülşen

tutuklama

imam hatip

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Gülşen’in nisan ayında orkestradaki arkadaşlarından biriyle şakalaşırken "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor", sözlerinin yer aldığı bir video medyada paylaşılmış ve tepkilerin ardından sanatçı tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Gülşen, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında, emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme ise Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.Mahkeme gerekçesinde, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olduğu, şüphelinin konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25 Ağustos 2022 tarihli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu, suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle tutuklanmasına" karar verildiği belirtildi.

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gülşen, tutuklama, imam hatip