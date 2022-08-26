https://sputniknews.com.tr/20220826/ganada-6-ayda-23-bin-495-kisi-hive-yakalandi-1060412045.html

Gana'da 6 ayda 23 bin 495 kişi HIV'e yakalandı

Gana'da 6 ayda 23 bin 495 kişi HIV'e yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bu yılın ilk yarısında 23 bin 495 kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu bildirildi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T02:49+0300

2022-08-26T02:49+0300

2022-08-26T02:53+0300

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Gana HIV/AIDS Kontrol Programı Direktörü Dr. Stephen Ayisi Addo, yaptığı açıklamada, ocak-haziran aylarında ülkede 948 bin 94 kişinin HIV testi yaptırdığını belirterek test yaptıranlardan 23 bin 495'inin pozitif çıktığını, bunlardan çoğunun HIV tedavisi gördüğünü ifade etti.'HIV'in hala gerçek olduğunu bildirmek için eğitimi yoğunlaştırmamız gerekiyor'Bu yeni rakamın çok yüksek olduğunun altını çizen Addo, "Bu yüzden insanlara HIV'in hala gerçek olduğunu bildirmek için eğitimi yoğunlaştırmamız gerekiyor. İnsanlara önleme stratejilerine bağlı kalmaları gerektiğini bildirmeliyiz" dedi.Addo, ülkede çoğu kişinin HIV/AIDS testi yapmaktan çekindiğini belirterek bu nedenle ülkede on binlerce kişinin virüsü taşıdığını bilmediğini söyledi.'İnsanlar artık AIDS'ten daha çok Kovid-19 ve Marburg hummasından korkuyor'Ülkede ayrıca çoğu gençlerin virüsten haberdar olmadığına dikkati çeken Addo, "Bugün bazı gençler HIV'in gerçek olduğunu bilmiyor. Bazıları biliyor ama gittiğini varsaydılar. İnsanlar artık AIDS'ten daha çok Kovid-19 ve Marburg hummasından korkuyor" ifadesini kullandı.Addo, hükümetin HIV/AIDS'e karşı yeni kampanyalar başlatacağını kaydetti.

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afrika, gana, hiv, hiv/aids, aids, test