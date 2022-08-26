https://sputniknews.com.tr/20220826/fox-tvde-ismail-kucukkayanin-yerine-gelen-isim-belli-oldu-1060419187.html

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nun yeni yayın dönemi öncesi Halk TV'ye transfer olmasının ardından yerine İlker Karagöz'ün geleceği öğrenildi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T10:00+0300

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türkiye

fox tv

ismail küçükkaya

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte FOX TV'nin deneyimli haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu. Küçükkaya'nı ayrılığının ardından Fox TV sabah haberlerini sunacak isim de belli oldu.Medyaradar'ın haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

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