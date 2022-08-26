https://sputniknews.com.tr/20220826/fox-tvde-ismail-kucukkayanin-yerine-gelen-isim-belli-oldu-1060419187.html
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nun yeni yayın dönemi öncesi Halk TV'ye transfer olmasının ardından yerine İlker Karagöz'ün geleceği öğrenildi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T10:00+0300
2022-08-26T10:00+0300
2022-08-26T10:00+0300
türkiye
fox tv
ismail küçükkaya
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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte FOX TV'nin deneyimli haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu. Küçükkaya'nı ayrılığının ardından Fox TV sabah haberlerini sunacak isim de belli oldu.Medyaradar'ın haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.
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fox tv, ismail küçükkaya
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
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FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nun yeni yayın dönemi öncesi Halk TV'ye transfer olmasının ardından yerine İlker Karagöz'ün geleceği öğrenildi.
Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte FOX TV'nin deneyimli haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu. Küçükkaya'nı ayrılığının ardından Fox TV sabah haberlerini sunacak isim de belli oldu.
Medyaradar'ın haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.
İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.
Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.