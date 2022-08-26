https://sputniknews.com.tr/20220826/esiyle-iliskisi-olan-komsusunu-beyzbol-sopasiyla-dovdu-otomobilini-gasp-etti-1060423768.html

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasp etti

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasp etti

Kocaeli'nde bir kişi, ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Çırılçıplak darp görüntülerini kayda alan şüpheli, şiddet... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T12:21+0300

2022-08-26T12:21+0300

2022-08-26T12:21+0300

yaşam

kocaeli

darp

şiddet

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Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.DHA'da yer alan habere göre M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.Araç satışı gerçek çıktıF.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

kocaeli

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