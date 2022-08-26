https://sputniknews.com.tr/20220826/esiyle-iliskisi-olan-komsusunu-beyzbol-sopasiyla-dovdu-otomobilini-gasp-etti-1060423768.html
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasp etti
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasp etti
Kocaeli'nde bir kişi, ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Çırılçıplak darp görüntülerini kayda alan şüpheli, şiddet... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T12:21+0300
2022-08-26T12:21+0300
2022-08-26T12:21+0300
yaşam
kocaeli
darp
şiddet
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Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.DHA'da yer alan habere göre M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.Araç satışı gerçek çıktıF.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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kocaeli, darp, şiddet
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasp etti
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Kocaeli'nde bir kişi, ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Çırılçıplak darp görüntülerini kayda alan şüpheli, şiddet gösterdiği kişinin otomobilinin satışını da akrabasının üzerine bedelsiz yaptırdı. Şiddeti gösteren H.Z. şikâyet üzerine tutuklandı.
Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.
DHA'da yer alan habere göre M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.
Araç satışı gerçek çıktı
F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.