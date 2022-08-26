https://sputniknews.com.tr/20220826/ekrem-imamoglundan-gulsen-aciklamasi-bu-tur-davranislarin-hakki-hapis-degildir-1060425926.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Bu tür davranışların hakkı hapis değildir'

Ekrem İmamoğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Bu tür davranışların hakkı hapis değildir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstererek "Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu tür... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:34+0300

2022-08-26T13:34+0300

2022-08-26T13:34+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

gülşen

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'nin açılışında konuştu. İmamoğlu konuşmasında, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Yanlış yaptı diye, eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa, olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı hapis değildir.Hukukun yerine geldiği ortamlar, adaletin varlığı ancak bizim önümüze ışığı yakabilir. Aksi takdirde çok sıkıntılı bir ortamı hepimize yaşatabilir. Hukuk ve adalet bir kişi için değil, toplum içindir, insanlık içindir, herkes içindir. Kuralları evrenseldir. Biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir adalet. Türkiye'de anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru gidiyoruz. Bu mücadele de seferberlik mücadelesi. Toplumun özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bu ülkede hukukun tesisi için mücadeleler verildi. Bunların hepsi olgunlaşma sürecidir."

türkiye

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ekrem imamoğlu, gülşen