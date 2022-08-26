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https://sputniknews.com.tr/20220826/diyarbakirda-futbol-meraklisi-genc-agzindaki-sakizi-ayaklarinda-sektirip-tekrar-agzina-atti--1060429060.html
Diyarbakır’da futbol meraklısı genç ağzındaki sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı
Diyarbakır’da futbol meraklısı genç ağzındaki sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı
Diyarbakır’da futbol meraklısı bir genç ağzında çiğnediği sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:42+0300
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yaşam
diyarbakır
futbol
sakız
kamera
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde bir iş yerinin güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. İş yerinden dışarı çıkan futbol meraklısı genç, bir anda ağzındaki sakızı ayaklarına atıp sektirmeye başlıyor. Sakızı ayaklarında sektiren genç daha sonra havaya attığı sakızı tekrar ağzına alıp uzaklaşıyor. Görüntüyü gören iş yeri sahibi “Çok yetenekli bir genç, futbola merakı var” dedi. Görüntüdeki kişinin daha önce amatör ligde oynayan Onur Macar olduğu öğrenildi. Macar’ın çalışmaya başladığı için futbolu bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.
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diyarbakır, futbol, sakız, kamera
diyarbakır, futbol, sakız, kamera

Diyarbakır’da futbol meraklısı genç ağzındaki sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı

14:42 26.08.2022 (güncellendi: 15:15 26.08.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır- Sakız- Top sektirme
Diyarbakır- Sakız- Top sektirme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da futbol meraklısı bir genç ağzında çiğnediği sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde bir iş yerinin güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. İş yerinden dışarı çıkan futbol meraklısı genç, bir anda ağzındaki sakızı ayaklarına atıp sektirmeye başlıyor.
Sakızı ayaklarında sektiren genç daha sonra havaya attığı sakızı tekrar ağzına alıp uzaklaşıyor.
Görüntüyü gören iş yeri sahibi “Çok yetenekli bir genç, futbola merakı var” dedi.
Görüntüdeki kişinin daha önce amatör ligde oynayan Onur Macar olduğu öğrenildi.
Macar’ın çalışmaya başladığı için futbolu bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.
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