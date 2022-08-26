https://sputniknews.com.tr/20220826/diyarbakirda-futbol-meraklisi-genc-agzindaki-sakizi-ayaklarinda-sektirip-tekrar-agzina-atti--1060429060.html

Diyarbakır’da futbol meraklısı genç ağzındaki sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı

Diyarbakır’da futbol meraklısı genç ağzındaki sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı

Diyarbakır’da futbol meraklısı bir genç ağzında çiğnediği sakızı ayaklarında sektirip tekrar ağzına attı. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T14:42+0300

2022-08-26T14:42+0300

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yaşam

diyarbakır

futbol

sakız

kamera

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde bir iş yerinin güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. İş yerinden dışarı çıkan futbol meraklısı genç, bir anda ağzındaki sakızı ayaklarına atıp sektirmeye başlıyor. Sakızı ayaklarında sektiren genç daha sonra havaya attığı sakızı tekrar ağzına alıp uzaklaşıyor. Görüntüyü gören iş yeri sahibi “Çok yetenekli bir genç, futbola merakı var” dedi. Görüntüdeki kişinin daha önce amatör ligde oynayan Onur Macar olduğu öğrenildi. Macar’ın çalışmaya başladığı için futbolu bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

diyarbakır

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2022

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, futbol, sakız, kamera