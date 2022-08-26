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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T20:49+0300
2022-08-26T20:49+0300
politika
türkiye
almanya
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi.Ayrıca görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiye-isvec-ve-finlandiyanin-toplantisi-sonucsuz-kaldi-nato-surece-dahil-edilebilir-1060436095.html
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türkiye, almanya, ibrahim kalın
türkiye, almanya, ibrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü

20:49 26.08.2022
© Cumhurbaşkanlığı SözcülüğüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi.
Ayrıca görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın toplantısı sonuçsuz kaldı: ‘NATO sürece dahil edilebilir’
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