https://sputniknews.com.tr/20220826/cumhurbaskani-erdogan-100uncu-yilinda-buyuk-taarruzun-kahramanlarini-yad-etti-1060444564.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T20:53+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

zafer bayramı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/buyuk-taarruzun-100-yilinda-buyukelci-yerhov-is-birligimiz-bugun-de-devam-ediyor--1060444054.html

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recep tayyip erdoğan, zafer bayramı