https://sputniknews.com.tr/20220826/cumhurbaskani-erdogan-100uncu-yilinda-buyuk-taarruzun-kahramanlarini-yad-etti-1060444564.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T20:53+0300
2022-08-26T20:53+0300
2022-08-26T20:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
zafer bayramı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/buyuk-taarruzun-100-yilinda-buyukelci-yerhov-is-birligimiz-bugun-de-devam-ediyor--1060444054.html
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recep tayyip erdoğan, zafer bayramı
recep tayyip erdoğan, zafer bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.