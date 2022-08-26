https://sputniknews.com.tr/20220826/canakkalede-saganak-nedeniyle-bir-koy-yolunda-gocme-meydana-geldi-1060411858.html

Çanakkale’de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi

Çanakkale’de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi

Çanakkale’nim Ezine ilçesinde kuvvetli yağış köy yolunda göçmeye neden oldu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T02:33+0300

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ezine

idris güllüce

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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Güllüce köyünden geçen Çakal Deresi’nin debisini yükseltti. Bunun sonucunda köyün girişinde yolda göçme yaşandı.Köye geçişler kapatılırken, jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Kaymakam Kızılgüneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ezine'nin iki gündür sağanak etkisinde bulunduğunu söyledi.Vatandaşları bu konuda uyardıklarını belirten Kızılgüneş, "Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık, bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımızdan bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamalarını bir kez daha rica ediyoruz" dedi.Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, “2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220825/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1060389899.html

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