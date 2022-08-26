https://sputniknews.com.tr/20220826/canakkale-bogazinda-tanker-ile-ozel-tekne-catisti-1060407748.html

Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale

boğaz

çanakkale boğazı

rusya

karakuz

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Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.

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çanakkale boğazı

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çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, rusya, karakuz