https://sputniknews.com.tr/20220826/canakkale-bogazinda-tanker-ile-ozel-tekne-catisti-1060407748.html
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T00:34+0300
2022-08-26T00:34+0300
2022-08-26T00:37+0300
türkiye
çanakkale
boğaz
çanakkale boğazı
rusya
karakuz
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Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.
türkiye
çanakkale
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çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, rusya, karakuz
çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, rusya, karakuz
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
00:34 26.08.2022 (güncellendi: 00:37 26.08.2022) Abone ol
Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı.
Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.
Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.