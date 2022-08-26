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Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çanakkale
boğaz
çanakkale boğazı
rusya
karakuz
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Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.
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çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, rusya, karakuz
çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, rusya, karakuz

Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı

00:34 26.08.2022 (güncellendi: 00:37 26.08.2022)
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE-Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken hasar alan tekne yedeklenerek iskeleye yanaştırılıyor.
Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken hasar alan tekne yedeklenerek iskeleye yanaştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE-
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Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı.
Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.
Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.
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