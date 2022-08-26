https://sputniknews.com.tr/20220826/bulgaristan-dogalgaz-gorusmelerine-hazir-oldugu-konusunda-gazpromu-bilgilendirdi-1060436377.html
Bulgaristan, doğalgaz görüşmelerine hazır olduğu konusunda Gazprom’u bilgilendirdi
Bulgaristan, doğalgaz görüşmelerine hazır olduğu konusunda Gazprom’u bilgilendirdi
Bulgaristan’da Enerji Bakanı Rosen Hristov, doğalgaz sevkiyatıyla ilgili görüşmelere hazır olduklarını ve bu konuda Rus enerji şirketi Gazprom’u... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:24+0300
2022-08-26T17:24+0300
2022-08-26T17:24+0300
avrupa'da enerji krizi
bulgaristan
doğalgaz
rusya
enerji
enerji krizi
gazprom
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Nova televizyonuna açıklamasında Hristov, “Gazprom’a, anlaşmanın tartışmalı ayrıntılarıyla ilgili görüşmeleri başlatma, daha doğrusu sürdürme isteğimizi gösterdik. Ortaklara, görüşmelere hazır olduğumuzun bilgisini gönderdik ve iletişim fırsatını talep ettik. En kısa zamanda yanıt bekliyoruz” ifadesini kullandı.Anlaşmada, mevcut durumu dikkate alarak onu optimize edecek bazı değişikliklerin yapılmasını talep edeceklerini dile getiren Enerji Bakanı, henüz almadıkları yaklaşık 2.4 milyar metreküplük gazın ısıtma sezonunun sonuna kadar, yani 2023 yazına kadar gelmeye devam edebilmesi için alım süresinin uzatılmasını talep edeceklerini belirtti. Bulgaristan ayrıca ön ödemeyle değil, banka garantisi sunarak gazı aldıktan sonra parasını ödeme niyetinde.Gazprom’la mahkemelik olmanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Hristov, gazı almadan yüzlerce milyon euro ceza ödemek zorunda kalabileceklerini belirterek, “Rus tedarikçi hakkını mahkemede savunmaya karar verirse Bulgaristan’ın riski çok büyük, çünkü miktar devasa olacak. Mevcut durumda zafer şansı çok küçük, ama devlete çok pahalıya mal olabilir” ifadesini kullandı.Bakan, hali hazırda Bulgaristan’ın Rus gazını aracılar üzerinden, Gazprom’la anlaşmadakine göre yüzde 30 daha pahalıya almaya devam ettiği itirafında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220429/bulgaristan-basbakan-yardimcisi-bulgar-sirketler-rus-dogalgazini-geri-istiyor-1055942572.html
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bulgaristan, doğalgaz, rusya, enerji, enerji krizi, gazprom
bulgaristan, doğalgaz, rusya, enerji, enerji krizi, gazprom
Bulgaristan, doğalgaz görüşmelerine hazır olduğu konusunda Gazprom’u bilgilendirdi
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Bulgaristan’da Enerji Bakanı Rosen Hristov, doğalgaz sevkiyatıyla ilgili görüşmelere hazır olduklarını ve bu konuda Rus enerji şirketi Gazprom’u bilgilendirdiklerini belirtti.
Nova
televizyonuna açıklamasında Hristov, “Gazprom’a, anlaşmanın tartışmalı ayrıntılarıyla ilgili görüşmeleri başlatma, daha doğrusu sürdürme isteğimizi gösterdik. Ortaklara, görüşmelere hazır olduğumuzun bilgisini gönderdik ve iletişim fırsatını talep ettik. En kısa zamanda yanıt bekliyoruz”
ifadesini kullandı.
Anlaşmada, mevcut durumu dikkate alarak onu optimize edecek bazı değişikliklerin yapılmasını talep edeceklerini dile getiren Enerji Bakanı, henüz almadıkları yaklaşık 2.4 milyar metreküplük gazın ısıtma sezonunun sonuna kadar, yani 2023 yazına kadar gelmeye devam edebilmesi için alım süresinin uzatılmasını talep edeceklerini belirtti.
Bulgaristan ayrıca ön ödemeyle değil, banka garantisi sunarak gazı aldıktan sonra parasını ödeme niyetinde.
Gazprom’la mahkemelik olmanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Hristov, gazı almadan yüzlerce milyon euro ceza ödemek zorunda kalabileceklerini belirterek, “Rus tedarikçi hakkını mahkemede savunmaya karar verirse Bulgaristan’ın riski çok büyük, çünkü miktar devasa olacak. Mevcut durumda zafer şansı çok küçük, ama devlete çok pahalıya mal olabilir” ifadesini kullandı.
Bakan, hali hazırda Bulgaristan’ın Rus gazını aracılar üzerinden, Gazprom’la anlaşmadakine göre yüzde 30 daha pahalıya almaya devam ettiği itirafında bulundu.