https://sputniknews.com.tr/20220826/besiktas-amigosu-seyit-subasi-besiktas-karagumruk-macinda-tartistigi-kisi-tarafindan--olduruldu-1060408116.html

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, Karagümrük maçında tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, Karagümrük maçında tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı yaşamını... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T00:56+0300

2022-08-26T00:56+0300

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beşiktaş

türkiye

silahlı saldırı

avm

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Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan 43 yaşındaki Seyit Subaşı, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Katil zanlısı Mustafa Y. elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti" diye konuştu.Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

türkiye

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beşiktaş, silahlı saldırı, avm