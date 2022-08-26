Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-nebatiden-economiste-yanit-bizi-izlemeye-devam-edin-1060441342.html
Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati, Economist dergisinin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin"... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T19:35+0300
2022-08-26T19:41+0300
nureddin nebati
the economist
ekonomi
yanıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053910137_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80ae5c092129e86c4d1875aeca64ccf9.jpg
İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-the-economist-dergisi-icin-makale-kaleme-aldi-1056827967.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053910137_155:0:803:486_1920x0_80_0_0_4616c864ca7bccd0796db683e19dc0e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, the economist, yanıt
nureddin nebati, the economist, yanıt

Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin

19:35 26.08.2022 (güncellendi: 19:41 26.08.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Bakan Nebati, Economist dergisinin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin" dedi.
İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'
30 Mayıs, 22:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала