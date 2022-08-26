https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-nebatiden-economiste-yanit-bizi-izlemeye-devam-edin-1060441342.html

Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin

Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin

Bakan Nebati, Economist dergisinin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin"... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T19:35+0300

2022-08-26T19:35+0300

2022-08-26T19:41+0300

nureddin nebati

the economist

ekonomi

yanıt

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İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-the-economist-dergisi-icin-makale-kaleme-aldi-1056827967.html

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nureddin nebati, the economist, yanıt