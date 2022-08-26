https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-nebatiden-economiste-yanit-bizi-izlemeye-devam-edin-1060441342.html
Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati, Economist dergisinin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin"... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T19:35+0300
2022-08-26T19:35+0300
2022-08-26T19:41+0300
nureddin nebati
the economist
ekonomi
yanıt
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İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-the-economist-dergisi-icin-makale-kaleme-aldi-1056827967.html
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nureddin nebati, the economist, yanıt
nureddin nebati, the economist, yanıt
Bakan Nebati'den Economist'e yanıt: Ters giden bir şey yok, bizi izlemeye devam edin
19:35 26.08.2022 (güncellendi: 19:41 26.08.2022) Abone ol
Bakan Nebati, Economist dergisinin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin" dedi.
İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."