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https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-kocadan-taban-ek-odeme-katsayilarina-iliskin-aciklama-1060424948.html
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T12:46+0300
2022-08-26T12:46+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık çalışanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, "Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?" sorusuna ilişkin, "Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde." ifadelerini kullandı."Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?" sorusuna da Koca, "Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak." yanıtını verdi.
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fahrettin koca, sağlık çalışanı
fahrettin koca, sağlık çalışanı

Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama

12:46 26.08.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Bakan Koca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?" sorusuna ilişkin, "Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde." ifadelerini kullandı.
"Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?" sorusuna da Koca, "Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak." yanıtını verdi.
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