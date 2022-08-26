https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-kocadan-taban-ek-odeme-katsayilarina-iliskin-aciklama-1060424948.html

Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama

Bakan Koca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T12:46+0300

2022-08-26T12:46+0300

2022-08-26T12:46+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık çalışanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, "Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?" sorusuna ilişkin, "Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde." ifadelerini kullandı."Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?" sorusuna da Koca, "Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak." yanıtını verdi.

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fahrettin koca, sağlık çalışanı