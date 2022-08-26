Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-donmez-ordu-ve-unyede-kesif-amacli-birer-kuyu-planliyoruz-1060440554.html
Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz
Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T19:11+0300
2022-08-26T19:48+0300
ekonomi
fatih dönmez
ordu
ünye
kuyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054519568_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ca4c69f93eecbd1bcdd00a46f7e13e35.jpg
Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."
ordu
ünye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054519568_69:0:1136:800_1920x0_80_0_0_623faaa79dfc681e88d2267c0208a95c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih dönmez, ordu, ünye, kuyu
fatih dönmez, ordu, ünye, kuyu

Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz

19:11 26.08.2022 (güncellendi: 19:48 26.08.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала