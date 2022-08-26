https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-donmez-ordu-ve-unyede-kesif-amacli-birer-kuyu-planliyoruz-1060440554.html

Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz

Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T19:11+0300

2022-08-26T19:11+0300

2022-08-26T19:48+0300

ekonomi

fatih dönmez

ordu

ünye

kuyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054519568_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ca4c69f93eecbd1bcdd00a46f7e13e35.jpg

Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

ordu

ünye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, ordu, ünye, kuyu