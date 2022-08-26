https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-mart-basindan-beri-ilk-kez-3-bin-300-dolarin-uzerinde-1060426705.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart başından beri ilk kez 3 bin 300 doların üzerinde

Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart başından beri ilk kez 3 bin 300 doların üzerinde

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, dün mart başından bu... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T14:20+0300

2022-08-26T14:20+0300

2022-08-26T14:20+0300

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doğalgaz

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Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre dün güne 3 bin 80 dolardan başlayan 1000 metreküp doğalgaz fiyatları, gün içinde 3 bin 3030 dolar seviyesinin üzerini gördü.Avrupa piyasasında doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, her şeyden önce gaz tedarik güvenliğiyle belirsizlikten kaynaklanıyor. Nitekim, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yapılacak teknik bakım nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül bu hat üzerinden gaz akışı durdurulacak.

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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karikatür , doğal kaynaklar, kuzey akım, avrupa, avrupa birliği, doğalgaz