https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-mart-basindan-beri-ilk-kez-3-bin-300-dolarin-uzerinde-1060426705.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart başından beri ilk kez 3 bin 300 doların üzerinde
Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart başından beri ilk kez 3 bin 300 doların üzerinde
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, dün mart başından bu... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:20+0300
2022-08-26T14:20+0300
2022-08-26T14:20+0300
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karikatür
doğal kaynaklar
kuzey akım
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avrupa birliği
doğalgaz
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Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre dün güne 3 bin 80 dolardan başlayan 1000 metreküp doğalgaz fiyatları, gün içinde 3 bin 3030 dolar seviyesinin üzerini gördü.Avrupa piyasasında doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, her şeyden önce gaz tedarik güvenliğiyle belirsizlikten kaynaklanıyor. Nitekim, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yapılacak teknik bakım nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül bu hat üzerinden gaz akışı durdurulacak.
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Vitaliy Podvitskiy
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MIA „Rosiya Segodnya“
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karikatür , doğal kaynaklar, kuzey akım, avrupa, avrupa birliği, doğalgaz
karikatür , doğal kaynaklar, kuzey akım, avrupa, avrupa birliği, doğalgaz
Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart başından beri ilk kez 3 bin 300 doların üzerinde
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, dün mart başından bu yana ilk kez 3 bin 300 doların üzerine çıktı.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre dün güne 3 bin 80 dolardan başlayan 1000 metreküp doğalgaz fiyatları, gün içinde 3 bin 3030 dolar seviyesinin üzerini gördü.
Avrupa piyasasında doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, her şeyden önce gaz tedarik güvenliğiyle belirsizlikten kaynaklanıyor. Nitekim, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yapılacak teknik bakım nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül bu hat üzerinden gaz akışı durdurulacak.