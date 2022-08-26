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Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor
Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor
Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacak. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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formula 1 (f1)
spor
audi
tedarik
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Formula 1'in internet sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.2026 güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.Tarihinde ilk kez F1'de yer alacak Audi'den yapılan açıklamada ise hangi takımla işbirliği yapacaklarının yıl sonunda duyurulacağı ifade edildi.Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220801/aston-martin-acikladi-formula-1de-vettelin-yerine-fernando-alonso-geciyor-1059362898.html
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formula 1 (f1), audi, tedarik
formula 1 (f1), audi, tedarik

Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor

12:18 26.08.2022 (güncellendi: 12:24 26.08.2022)
© AAAudi
Audi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacak.
Formula 1'in internet sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.
2026 güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.
Tarihinde ilk kez F1'de yer alacak Audi'den yapılan açıklamada ise hangi takımla işbirliği yapacaklarının yıl sonunda duyurulacağı ifade edildi.
Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.
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