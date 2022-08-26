https://sputniknews.com.tr/20220826/asiri-sagci-breivik-bir-kez-daha-norvec-hukumetine-dava-acti-1060425339.html
Aşırı sağcı Breivik bir kez daha Norveç'e dava açtı
Aşırı sağcı Breivik bir kez daha Norveç'e dava açtı
Norveç'te 77 kişiyi öldürmekten 21 yıl hapse mahkum edilen ve tutukluluk şartlarından en başından beri şikayetçi olan aşırı sağcı Breivik yine Norveç devletini... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T13:05+0300
2022-08-26T13:05+0300
2022-08-26T13:07+0300
dünya
anders behring breivik
aihm
tutukluluk
mahkeme
norveç
dava
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Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik tutukluluk şartları nedeniyle bir kez daha ülkesine dava açtı. Avukatı Øystein Storrvik'in açıklamasına göre Breivik, 2012'de hüküm giydiğinden beri özel hücrede tutuluyor ve diğer mahkumlarla iletişim kurmasına izin verilmiyor. Norveç haber ajansı NTB'ye konuşan Storrvik, müvekkilinin bu yıl başında başka bir cezaevine nakledildiğini ama insanlarla temas konusunda durumun değişmediğini anlattı. Müvekkili Breivik'in yalnızca gardiyanlarla konuşabildiğini söyleyen Storrvik, bunun insan hakları ihlali olduğunun altını çizdi. 43 yaşındaki Breivik'in ceza süresi 21 yıl ama hükümet, hükümlünün topluma tehlike oluşturmaya devam ettiğine hükmederse bu süreyi uzatabiliyor. 2016'da da Norveç hükümetini insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek dava eden Breivik cezaevi yemeklerinin kalitesinden ve plastik çatal, bıçaklarla yemek zorunda kalmasından da şikayet etmişti. 2018'de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20180621/aihm-irkci-breivik-basvurusunu-reddetti-1033957393.html
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anders behring breivik, aihm, tutukluluk, mahkeme, norveç, dava
anders behring breivik, aihm, tutukluluk, mahkeme, norveç, dava
Aşırı sağcı Breivik bir kez daha Norveç'e dava açtı
13:05 26.08.2022 (güncellendi: 13:07 26.08.2022) Abone ol
Norveç'te 77 kişiyi öldürmekten 21 yıl hapse mahkum edilen ve tutukluluk şartlarından en başından beri şikayetçi olan aşırı sağcı Breivik yine Norveç devletini mahkemeye verdi.
Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik tutukluluk şartları nedeniyle bir kez daha ülkesine dava açtı.
Avukatı Øystein Storrvik'in açıklamasına göre Breivik, 2012'de hüküm giydiğinden beri özel hücrede tutuluyor ve diğer mahkumlarla iletişim kurmasına izin verilmiyor. Norveç haber ajansı NTB'ye konuşan Storrvik, müvekkilinin bu yıl başında başka bir cezaevine nakledildiğini ama insanlarla temas konusunda durumun değişmediğini anlattı. Müvekkili Breivik'in yalnızca gardiyanlarla konuşabildiğini söyleyen Storrvik, bunun insan hakları ihlali olduğunun altını çizdi.
43 yaşındaki Breivik'in ceza süresi 21 yıl ama hükümet, hükümlünün topluma tehlike oluşturmaya devam ettiğine hükmederse bu süreyi uzatabiliyor.
2016'da da Norveç hükümetini insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek dava eden Breivik cezaevi yemeklerinin kalitesinden ve plastik çatal, bıçaklarla yemek zorunda kalmasından da şikayet etmişti.
2018'de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.