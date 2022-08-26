https://sputniknews.com.tr/20220826/altun-milletimizin-hak-ve-menfaatlerini-her-zaman-ve-her-sartta-koruyacagiz-1060447836.html

İletişim Başkanı Altun: Milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta koruyacağız

İletişim Başkanı Altun: Milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta koruyacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Tarihten ders almayan kimi girişim ve çabalara karşı, milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T22:08+0300

2022-08-26T22:08+0300

2022-08-26T22:15+0300

fahrettin altun

türkiye

büyük taarruz

malazgirt zaferi

afyon kocatepe üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060019812_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_25096b6575016842390ddc8067d02e2c.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlenen "100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu"na video mesajla katılarak yaptığı konuşmada, sempozyumun düzenleyicileri arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla verilen Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran yolu açtığını vurgulayan Altun, Büyük Taarruz'un başladığı tarih olan 26 Ağustos'un, aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.'Milletimiz, emperyal heveslere ve işgal girişimlerine geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir'Altun, şöyle devam etti:Tarihte mukaddes yere sahip bütün zaferlerin yeni nesillere en iyi şekilde anlatılması için çalışmaların süreceğine işaret eden Altun, İletişim Başkanlığı olarak da Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'un, şanına yaraşır şekilde büyük bir coşkuyla, kapsamlı hazırlıklarla kutlanmasına yönelik çalışmaları koordine ettiklerini aktardı.Altun, devletin milletiyle bütünleştiği milli bayramları, vatandaşların her birinin kutlamalara katılımını sağlayacak ve gururlandıracak etkinliklerle taçlandırmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.Sempozyumu düzenleyen Afyonkarahisar Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve akademisyenlere, araştırmacılara teşekkür eden Altun, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin altun, büyük taarruz, malazgirt zaferi, afyon kocatepe üniversitesi