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https://sputniknews.com.tr/20220826/aliyev-lacin-sehri-azerbaycanin-kontrolune-gecti--1060425806.html
Aliyev: Laçin şehri Azerbaycan kontrolüne geçti
Aliyev: Laçin şehri Azerbaycan kontrolüne geçti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T13:09+0300
2022-08-26T13:23+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
laçin
ilham aliyev
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Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçin şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçilileri ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçin! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu. Azeri askerler Laçin'de bayrak dalgalandırdı Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçin kent merkezine bayrak dikti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçin kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan" ifadelerini kullandı. Türkiye: Mutluluk duyuyoruzTürkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin "9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz" denildi. "Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.Karabağ'daki çatışmalar sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus güçlerin kontrolüne verilen, Laçin şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı 'Laçin koridoru' diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti. 10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçin şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak. Laçin ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.
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ermenistan, azerbaycan, laçin, ilham aliyev
ermenistan, azerbaycan, laçin, ilham aliyev

Aliyev: Laçin şehri Azerbaycan kontrolüne geçti

13:09 26.08.2022 (güncellendi: 13:23 26.08.2022)
© AFP 2022 / TOFIK BABAYEVAzerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / TOFIK BABAYEV
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçin şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçilileri ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçin! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

Azeri askerler Laçin'de bayrak dalgalandırdı

Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçin kent merkezine bayrak dikti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçin kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan" ifadelerini kullandı.

Türkiye: Mutluluk duyuyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin "9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz" denildi.
"Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Karabağ'daki çatışmalar sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus güçlerin kontrolüne verilen, Laçin şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı 'Laçin koridoru' diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.
10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçin şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti.
Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.
Laçin ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.
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