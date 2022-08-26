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Aksaray’da 'yol verme' tartışması: Aracından inen otomobil şoförü, minibüs şoförünü sopayla dövdü
Aksaray’da 'yol verme' tartışması: Aracından inen otomobil şoförü, minibüs şoförünü sopayla dövdü
Aksaray’da yol verme kavgasında, otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Minibüsten inen sürücü, diğer sürücünün aracını... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T19:27+0300
2022-08-26T19:41+0300
türkiye
aksaray
kavga
minibüs
otobüs
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Olay, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden minibüs sürücüsü ile aynı istikamete giden otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İlk olarak araç içerisinde sözlü başlayan tartışma sürücülerin araçlarını sağa çekerek inmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavganın büyümemesi için sürücüleri ayırma çabasında bulunurken, otomobil sürücüsü bir ara aracından getirdiği sopayla minibüs sürücüsünü darp etti. Minibüs sürücüsünün minibüse binmesine rağmen sopayla darp eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada minibüsten inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı. Yaşanan o anlar olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar tarafından ayırılan kavga sonlandırılarak otomobil sürücüsü de minibüs sürücüsü de yollarına devam etti.
türkiye
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aksaray, kavga, minibüs, otobüs
aksaray, kavga, minibüs, otobüs

Aksaray’da 'yol verme' tartışması: Aracından inen otomobil şoförü, minibüs şoförünü sopayla dövdü

19:27 26.08.2022 (güncellendi: 19:41 26.08.2022)
© İHA / YAVUZ AKKAN-AW698846Aksaray’da 'yol verme' tartışması: Aracından inen otomobil şoförü, minibüs şoförünü sopayla dövdü
Aksaray’da 'yol verme' tartışması: Aracından inen otomobil şoförü, minibüs şoförünü sopayla dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© İHA / YAVUZ AKKAN-AW698846
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Aksaray’da yol verme kavgasında, otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Minibüsten inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı.
Olay, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden minibüs sürücüsü ile aynı istikamete giden otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İlk olarak araç içerisinde sözlü başlayan tartışma sürücülerin araçlarını sağa çekerek inmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavganın büyümemesi için sürücüleri ayırma çabasında bulunurken, otomobil sürücüsü bir ara aracından getirdiği sopayla minibüs sürücüsünü darp etti.

Minibüs sürücüsünün minibüse binmesine rağmen sopayla darp eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada minibüsten inen sürücü, diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı.

Yaşanan o anlar olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar tarafından ayırılan kavga sonlandırılarak otomobil sürücüsü de minibüs sürücüsü de yollarına devam etti.
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