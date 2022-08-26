Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220826/abd-ile-cin-new-york-borsasina-kote-cin-sirketlerinin-denetimi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1060438018.html
ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı
ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı
ABD ve Çin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda ön anlaşmaya vardı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:06+0300
2022-08-26T18:06+0300
ekonomi
abd
çin
şirket
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060437861_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_9cca50dd17f4e5dbada4cf0bb02309fa.jpg
Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'ndan (PCAOB) yapılan açıklamada, PCAOB'nin Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Maliye Bakanlığı ile protokol imzaladığı bildirildi.Açıklamada, söz konusu protokolün, merkezi Çin ve Hong Kong'da bulunan kayıtlı muhasebe firmalarının ABD yasalarına uygun olarak denetlenmesi ve incelenmesine yönelik 'ilk adım' olduğu aktarıldı.Protokolle PCAOB'nin denetim çalışma dokümanlarına ve personel bilgilerine erişimine izin verileceği belirtilen açıklamada, PCAOB denetim ekibinin eylül ortasına kadar çalışmaya başlamayı planladığı kaydedildi.Anlaşmanın gerçekleşmesiyle birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidinin önlenebileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060437861_88:0:1200:834_1920x0_80_0_0_7b1258f81de65871eca880970a2f9e48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, şirket, anlaşma
abd, çin, şirket, anlaşma

ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı

18:06 26.08.2022
© AFP 2022 / TEH ENG KOONABD - Çin
ABD - Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / TEH ENG KOON
Abone olTelegram
ABD ve Çin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda ön anlaşmaya vardı.
Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'ndan (PCAOB) yapılan açıklamada, PCAOB'nin Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Maliye Bakanlığı ile protokol imzaladığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu protokolün, merkezi Çin ve Hong Kong'da bulunan kayıtlı muhasebe firmalarının ABD yasalarına uygun olarak denetlenmesi ve incelenmesine yönelik 'ilk adım' olduğu aktarıldı.
Protokolle PCAOB'nin denetim çalışma dokümanlarına ve personel bilgilerine erişimine izin verileceği belirtilen açıklamada, PCAOB denetim ekibinin eylül ortasına kadar çalışmaya başlamayı planladığı kaydedildi.
Anlaşmanın gerçekleşmesiyle birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidinin önlenebileceği belirtiliyor.
Marsha Blackburn - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
DÜNYA
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
Dün, 21:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала