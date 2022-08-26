https://sputniknews.com.tr/20220826/abd-ile-cin-new-york-borsasina-kote-cin-sirketlerinin-denetimi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1060438018.html
ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı
ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı
ABD ve Çin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda ön anlaşmaya vardı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:06+0300
2022-08-26T18:06+0300
2022-08-26T18:06+0300
ekonomi
abd
çin
şirket
anlaşma
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Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'ndan (PCAOB) yapılan açıklamada, PCAOB'nin Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Maliye Bakanlığı ile protokol imzaladığı bildirildi.Açıklamada, söz konusu protokolün, merkezi Çin ve Hong Kong'da bulunan kayıtlı muhasebe firmalarının ABD yasalarına uygun olarak denetlenmesi ve incelenmesine yönelik 'ilk adım' olduğu aktarıldı.Protokolle PCAOB'nin denetim çalışma dokümanlarına ve personel bilgilerine erişimine izin verileceği belirtilen açıklamada, PCAOB denetim ekibinin eylül ortasına kadar çalışmaya başlamayı planladığı kaydedildi.Anlaşmanın gerçekleşmesiyle birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidinin önlenebileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
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abd, çin, şirket, anlaşma
abd, çin, şirket, anlaşma
ABD ile Çin, New York borsasına kote Çin şirketlerinin denetimi konusunda ön anlaşmaya vardı
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ABD ve Çin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda ön anlaşmaya vardı.
Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'ndan (PCAOB) yapılan açıklamada, PCAOB'nin Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Maliye Bakanlığı ile protokol imzaladığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu protokolün, merkezi Çin ve Hong Kong'da bulunan kayıtlı muhasebe firmalarının ABD yasalarına uygun olarak denetlenmesi ve incelenmesine yönelik 'ilk adım' olduğu aktarıldı.
Protokolle PCAOB'nin denetim çalışma dokümanlarına ve personel bilgilerine erişimine izin verileceği belirtilen açıklamada, PCAOB denetim ekibinin eylül ortasına kadar çalışmaya başlamayı planladığı kaydedildi.
Anlaşmanın gerçekleşmesiyle birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidinin önlenebileceği belirtiliyor.