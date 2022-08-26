https://sputniknews.com.tr/20220826/ab-ulkelerinin-enerji-bakanlari-olaganustu-toplantida-bir-araya-gelecek-1060441501.html

AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek

AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T19:43+0300

2022-08-26T19:43+0300

2022-08-26T19:43+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

enerji

toplantı

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Sikela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile bir enerji savaşındayız ve bu bütün AB'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.Enerji konusunda AB Komisyonu ile mutabık olduklarına işaret eden Sikela, "AB ülkelerinin enerji bakanlarını en yakın tarihte olağanüstü toplantıya çağırmayı teklif edeceğim" bilgisini verdi.AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.Olağanüstü toplantının tarihi ise henüz açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-3-bin-400-dolari-asti-1060438603.html

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