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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ab-ulkelerinin-enerji-bakanlari-olaganustu-toplantida-bir-araya-gelecek-1060441501.html
AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek
AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T19:43+0300
2022-08-26T19:43+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
enerji
toplantı
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Sikela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile bir enerji savaşındayız ve bu bütün AB'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.Enerji konusunda AB Komisyonu ile mutabık olduklarına işaret eden Sikela, "AB ülkelerinin enerji bakanlarını en yakın tarihte olağanüstü toplantıya çağırmayı teklif edeceğim" bilgisini verdi.AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.Olağanüstü toplantının tarihi ise henüz açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-3-bin-400-dolari-asti-1060438603.html
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avrupa birliği, enerji, toplantı
avrupa birliği, enerji, toplantı

AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek

19:43 26.08.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri değerlendirmek üzere en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağıracağını bildirdi.
Sikela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile bir enerji savaşındayız ve bu bütün AB'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
Enerji konusunda AB Komisyonu ile mutabık olduklarına işaret eden Sikela, "AB ülkelerinin enerji bakanlarını en yakın tarihte olağanüstü toplantıya çağırmayı teklif edeceğim" bilgisini verdi.
AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.
Olağanüstü toplantının tarihi ise henüz açıklanmadı.
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