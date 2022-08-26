https://sputniknews.com.tr/20220826/9-aylik-bebek-mama-asi-karti-ve-oyuncakla-birlikte-bahce-kapisina-birakildi-1060417731.html

9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncakla birlikte bahçe kapısına bırakıldı

9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncakla birlikte bahçe kapısına bırakıldı

Antalya'da Mehmet Dinçer (74), evin bahçe kapısında çocuk arabası içerisinde bırakılmış 9 aylık bebek bulunca, görevlilere haber verdi. Erkek bebeğin arabasına... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T07:15+0300

2022-08-26T07:15+0300

2022-08-26T07:15+0300

bebek

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerinde bulunan Mehmet Dinçer’e ait müstakil evin önünde yaşandı. Mehmet Dinçer ile gelini Ebru Dinçer, kapının önünde bebek ağlama sesi duydu. Mehmet Dinçer, bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti.Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan Mehmet Dinçer, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartı buldu.Ekiplerin aşı kartında yaptığı incelemede bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırılırken, Ebru Dinçer bebeğin sakinleşmesi için uzun süre kucağında tuttu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen 9 aylık bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

bebek

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