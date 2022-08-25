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https://sputniknews.com.tr/20220825/yuksek-secim-kurulu-53-personel-alacak-1060363939.html
Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak
Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatına sözlü sınav sonucuna göre 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi alımı gerçekleştirecek. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T04:46+0300
2022-08-25T04:47+0300
türkiye
resmi gazete
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
personel
e-devlet
kpss
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.Adayların, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış ve en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.Gerekli şartları sağlayan adaylardan KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananlar YSK'nın "https://www.ysk.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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resmi gazete, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), personel, e-devlet, kpss
resmi gazete, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), personel, e-devlet, kpss

Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak

04:46 25.08.2022 (güncellendi: 04:47 25.08.2022)
© AA / Metin AktasYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA / Metin Aktas
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatına sözlü sınav sonucuna göre 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.
Adayların, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış ve en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.
Gerekli şartları sağlayan adaylardan KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananlar YSK'nın "https://www.ysk.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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