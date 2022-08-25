https://sputniknews.com.tr/20220825/ust-gecitten-atlamak-isteyen-2-kadini-ekipler-havada-yakaladi-1060366339.html
Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı
Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını, ekipler havada yakaladı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T08:30+0300
2022-08-25T08:30+0300
2022-08-25T08:30+0300
türkiye
kayseri
üst geçit
intihar girişimi
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçidin trabzanlarına 2 kadın çıktı. Trabzanlardan sarkan kadınları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti.İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.
türkiye
kayseri
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kayseri, üst geçit, intihar girişimi
kayseri, üst geçit, intihar girişimi
Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını, ekipler havada yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçidin trabzanlarına 2 kadın çıktı.
Trabzanlardan sarkan kadınları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti.
İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.