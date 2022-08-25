https://sputniknews.com.tr/20220825/ust-gecitten-atlamak-isteyen-2-kadini-ekipler-havada-yakaladi-1060366339.html

Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı

Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını, ekipler havada yakaladı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T08:30+0300

2022-08-25T08:30+0300

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türkiye

kayseri

üst geçit

intihar girişimi

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçidin trabzanlarına 2 kadın çıktı. Trabzanlardan sarkan kadınları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti.İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.

türkiye

kayseri

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kayseri, üst geçit, intihar girişimi