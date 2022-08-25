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Türkiye, Çin ve İran'dan yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak
Türkiye, Çin ve İran'dan yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak
Türkiye, İran ve Çin’den perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duydukları ve yakında Rusya pazarına girecekleri bildirildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T15:43+0300
2022-08-25T15:45+0300
ekonomi
rusya
türkiye
çin
iran
ticaret
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Rusya Perakende Şirketler Birliği (AKORT) Başkanı İgor Karavayev, Sputnik’e demecinde Türkiye, İran ve Çin gibi ülkelerden perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duyduklarını ve yakında Rusya pazarına gireceklerini söyledi.Karavayev, “Bugün çok sayıda piyasa oyuncusunun gitmesi nedeniyle giyim, ayakkabı ve ev eşyaları alanında nişler boşaldı. Bu kategoriler öncelikle ‘kitlesel pazar’ segmentinde olmak üzere yeni oyunculara ve markalara açık. Türkiye, İran, Çin'den perakende şirketleri Rusya'da işlerini geliştirmeye ilgi duyuyor ve yakın gelecekte bu ülkelerden gelecek yeni perakende markaları göreceğiz” diye konuştu.Karavayev ayrıca hem çeşitli ürünleri sunan büyük mağazaları hem de gıda dışı perakende içeren Hint holdingi Reliance gibi çok formatlı oyuncuların Rusya pazarında iyi bir geleceği olacağını kaydetti.AKORT Başkanı, “Hindistan pazarı yüksek kaliteli tekstil ürünleri, ayakkabı, bakkaliye ile farkındalık gösteriyor, ayrıca Rus tüketiciler bugün yeni ürünlere yüksek ilgi gösteriyor” vurgusunu yaptı.
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rusya, türkiye, çin, iran, ticaret
rusya, türkiye, çin, iran, ticaret

Türkiye, Çin ve İran'dan yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak

15:43 25.08.2022 (güncellendi: 15:45 25.08.2022)
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Türkiye, İran ve Çin’den perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duydukları ve yakında Rusya pazarına girecekleri bildirildi.
Rusya Perakende Şirketler Birliği (AKORT) Başkanı İgor Karavayev, Sputnik’e demecinde Türkiye, İran ve Çin gibi ülkelerden perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duyduklarını ve yakında Rusya pazarına gireceklerini söyledi.
Karavayev, “Bugün çok sayıda piyasa oyuncusunun gitmesi nedeniyle giyim, ayakkabı ve ev eşyaları alanında nişler boşaldı. Bu kategoriler öncelikle ‘kitlesel pazar’ segmentinde olmak üzere yeni oyunculara ve markalara açık. Türkiye, İran, Çin'den perakende şirketleri Rusya'da işlerini geliştirmeye ilgi duyuyor ve yakın gelecekte bu ülkelerden gelecek yeni perakende markaları göreceğiz” diye konuştu.
Karavayev ayrıca hem çeşitli ürünleri sunan büyük mağazaları hem de gıda dışı perakende içeren Hint holdingi Reliance gibi çok formatlı oyuncuların Rusya pazarında iyi bir geleceği olacağını kaydetti.
AKORT Başkanı, “Hindistan pazarı yüksek kaliteli tekstil ürünleri, ayakkabı, bakkaliye ile farkındalık gösteriyor, ayrıca Rus tüketiciler bugün yeni ürünlere yüksek ilgi gösteriyor” vurgusunu yaptı.
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