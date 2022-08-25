https://sputniknews.com.tr/20220825/turkiye-cin-ve-irandan-yeni-perakende-sirketleri-yakin-gelecekte-rusyada-olacak-1060387521.html

Türkiye, Çin ve İran'dan yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak

Türkiye, Çin ve İran'dan yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak

Türkiye, İran ve Çin’den perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duydukları ve yakında Rusya pazarına girecekleri bildirildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T15:43+0300

2022-08-25T15:43+0300

2022-08-25T15:45+0300

ekonomi

rusya

türkiye

çin

iran

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060082796_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d1cf317283a14547f8ff2495d3fc7c4.jpg

Rusya Perakende Şirketler Birliği (AKORT) Başkanı İgor Karavayev, Sputnik’e demecinde Türkiye, İran ve Çin gibi ülkelerden perakende şirketlerinin Rusya'daki işlerini geliştirmeye ilgi duyduklarını ve yakında Rusya pazarına gireceklerini söyledi.Karavayev, “Bugün çok sayıda piyasa oyuncusunun gitmesi nedeniyle giyim, ayakkabı ve ev eşyaları alanında nişler boşaldı. Bu kategoriler öncelikle ‘kitlesel pazar’ segmentinde olmak üzere yeni oyunculara ve markalara açık. Türkiye, İran, Çin'den perakende şirketleri Rusya'da işlerini geliştirmeye ilgi duyuyor ve yakın gelecekte bu ülkelerden gelecek yeni perakende markaları göreceğiz” diye konuştu.Karavayev ayrıca hem çeşitli ürünleri sunan büyük mağazaları hem de gıda dışı perakende içeren Hint holdingi Reliance gibi çok formatlı oyuncuların Rusya pazarında iyi bir geleceği olacağını kaydetti.AKORT Başkanı, “Hindistan pazarı yüksek kaliteli tekstil ürünleri, ayakkabı, bakkaliye ile farkındalık gösteriyor, ayrıca Rus tüketiciler bugün yeni ürünlere yüksek ilgi gösteriyor” vurgusunu yaptı.

rusya

çin

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, çin, iran, ticaret