https://sputniknews.com.tr/20220825/turk-yatirimcisinin-istahi-kabardi-rusyaya-karsi-tusiada-yapilan-uyari-karsilik-bulamaz-1060382308.html

‘Türk yatırımcısının iştahı kabardı, Rusya’ya karşı TÜSİAD’a yapılan uyarı karşılık bulamaz’

‘Türk yatırımcısının iştahı kabardı, Rusya’ya karşı TÜSİAD’a yapılan uyarı karşılık bulamaz’

ABD’nin TÜSİAD’a yaptığı ‘uyarıyı’ değerlendiren finans uzmanı Apuhan “Rusya’ya karşı yapılan bu uyarı karşılık bulamaz. Türk yatırımcısının iştahı kabarmış... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T14:34+0300

2022-08-25T14:34+0300

2022-08-25T14:34+0300

görüş

türkiye

rusya

abd

uyarı

tüsiad

tehdit

şevket apuhan

yaptırım

banka

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Rusya’nın Donbass’a yönelik başlattığı özel operasyon sonrasında, yaptırım silsilesinin aksine, dengeli bir politika yürüten Türkiye ABD ve Batı’nın hedefinde olmaya devam ediyor. Haziran ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ‘Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmaması’ ve ‘bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu’ dile getiren ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bu sefer de Türk sanayicilerini ‘uyardı’.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Ağustos’ta Soçi’de bir araya gelmesinin ardından alınan iki ülkenin ekonomik işbirliğini derinleştirme ve doğalgaz ödemelerinde kısmi ruble kullanma kararının sonrasında gelmesiyle dikkat çeken ‘uyarı’, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) yapıldı. Bir mektup aracılığıyla iletilen mesaj ‘Türk şirketlerinin ABD'nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları kapsamına girebileceği’ tehdidini içeriyor. Mektupta aynı zamanda "Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğine dair tavsiyelere lütfen uyun" ifadeleri de kullanılıyor. TÜSİAD ise, söz konusu mektubu doğrulayarak Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaştığını duyurdu.Finans uzmanı Şevket Apuhan, ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) 'yaptırım altındaki Rus kişi, kurum ve bankalarıyla iş yapmayın' uyarısını Sputnik’e değerlendirdi.‘Batı parayı kendisi kazansın, kaybeden Türkiye olsun istiyor’Türkiye’nin Ukrayna krizindeki politikasının doğru olduğunu söyleyen Apuhan, Batı’yı ‘ikiyüzlü’ olarak değerlendirerek “Öncelikle belirtmeliyiz ki Türkiye’nin Rusya-Ukrayna meselesinde takındığı politika çok doğru. Batı’nın da Türkiye’ye her zamankinden fazla ihtiyacı var; ancak yine de bildiğimiz ikiyüzlülüğünden vazgeçmiyor. Örneğin Batılı şirketlerin tamamı Rusya’dan ucuz doğalgaz ve petrol almanın peşinde. Yatırımcılar Rusya’dan başka ülkeler üzerinden para kazanmaya devam ediyorlar. Vaka şu ki parayı kendileri kazanmak istiyor, Türkiye yine kaybeden olsun istiyorlar” ifadelerini kullandı.‘ABD, bütün dünyanın kendisine kölelik yapmasını, kendisi için çalışmasını teklif ediyor, baş kaldırdığınızda sorun başlıyor’ABD’nin ülkelerin bağımsız politikalarına tepki gösterdiğini söyleyen Apuhan “ABD mahallenin serserisi ve kendisinden habersiz, kendisine rağmen kimsenin bir ilişki geliştirmesini, kendi çıkarları için bir yol haritasını oluşturmasını istemiyor. ABD, bütün dünyanın kendisine kölelik yapmasını, kendisi için çalışmasını teklif ediyor. Bu teklife baş kaldırıp ‘hayır, benim kendi çıkarlarım var’ dediğinizde sorun başlıyor. Konunun özü budur” dedi.‘Türkiye Rusya üzerinden dar boğazı aşabilir, bunu sırf ABD istiyor diye reddetmez’ABD’nin bu uyarısının ‘karşılık bulmayacağına’ dikkat çeken Apuhan, şu ifadeleri kullandı:

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