https://sputniknews.com.tr/20220825/tobb-baskani-hisarciklioglundan-uretim-cagrisi-sakin-ha-sakin-bu-isten-vazgecmeyin-1060362582.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T03:51+0300

2022-08-25T03:51+0300

2022-08-25T03:56+0300

ekonomi

rifat hisarcıklıoğlu

üretim

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

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Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay’a gelen TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları ile bir araya geldi.Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Antakya Ticaret Borsası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile kurulacak şirketin protokol imza törenine katıldı. 'En çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir'İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Az gelirliler, köyden şehre gidiyor. Köyden şehre gittiği zaman insanlar tüketici haline geliyor. Siz ne kadar üretirseniz, alıcısı var haberiniz olsun. Sıkıntılarımız olacak, cennet yok bu dünyada, sıkıntının olmadığı bir iş yok. Kim ne iş yapıyorsa, herkesin bir sıkıntısı var ama güzellikler bu sıkıntıları aşmakla olur" dedi.'Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk'Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapımı tamamlanan hizmet binası ve Hatay Devleti Müzesi Arşivi, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez açılışını gerçekleştirdi. Ardından 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20220820/tobb-baskani-hisarciklioglu-tarim-ve-hayvancilik-is-dunyasinin-bir-numarali-stratejik-sektorleri-1060180255.html

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rifat hisarcıklıoğlu, üretim, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)