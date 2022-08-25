https://sputniknews.com.tr/20220825/tobb-baskani-hisarciklioglundan-uretim-cagrisi-sakin-ha-sakin-bu-isten-vazgecmeyin-1060362582.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T03:51+0300
2022-08-25T03:51+0300
2022-08-25T03:56+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
üretim
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
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Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay’a gelen TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları ile bir araya geldi.Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Antakya Ticaret Borsası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile kurulacak şirketin protokol imza törenine katıldı. 'En çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir'İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Az gelirliler, köyden şehre gidiyor. Köyden şehre gittiği zaman insanlar tüketici haline geliyor. Siz ne kadar üretirseniz, alıcısı var haberiniz olsun. Sıkıntılarımız olacak, cennet yok bu dünyada, sıkıntının olmadığı bir iş yok. Kim ne iş yapıyorsa, herkesin bir sıkıntısı var ama güzellikler bu sıkıntıları aşmakla olur" dedi.'Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk'Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapımı tamamlanan hizmet binası ve Hatay Devleti Müzesi Arşivi, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez açılışını gerçekleştirdi. Ardından 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20220820/tobb-baskani-hisarciklioglu-tarim-ve-hayvancilik-is-dunyasinin-bir-numarali-stratejik-sektorleri-1060180255.html
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rifat hisarcıklıoğlu, üretim, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu, üretim, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin
03:51 25.08.2022 (güncellendi: 03:56 25.08.2022) Abone ol
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık” dedi.
Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay’a gelen TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları ile bir araya geldi.
Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Antakya Ticaret Borsası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile kurulacak şirketin protokol imza törenine katıldı.
'En çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir'
İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Az gelirliler, köyden şehre gidiyor. Köyden şehre gittiği zaman insanlar tüketici haline geliyor. Siz ne kadar üretirseniz, alıcısı var haberiniz olsun. Sıkıntılarımız olacak, cennet yok bu dünyada, sıkıntının olmadığı bir iş yok. Kim ne iş yapıyorsa, herkesin bir sıkıntısı var ama güzellikler bu sıkıntıları aşmakla olur" dedi.
'Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk'
Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapımı tamamlanan hizmet binası ve Hatay Devleti Müzesi Arşivi, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez açılışını gerçekleştirdi. Ardından 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
"Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk. Burada 365 oda ve borsa başkanım, 20 Mart 2020’den sonra, tüm Türkiye’deki oda ve borsa başkanlarım müthiş çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Eğer bu kadar az hasarla atlattıysak, onların sayesinde. Onlar sahadaki sıkıntıları bize aktardılar, bende telefonla gece geç saatlere kadar kime ulaşmam gerektiyse ulaşıp çözüm yolları aradık. Bir ve beraber olarak bu sıkıntıların üstesinden geldik. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, fikrinden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyelim. Bakın görüyorsunuz, bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu yapan toplumlar başarılı oluyorlar, bunu yapamayan toplumlar kaybediyor."