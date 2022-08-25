https://sputniknews.com.tr/20220825/tahil-sevkiyati-kapsaminda-3-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060367881.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T10:03+0300
2022-08-25T10:03+0300
2022-08-25T10:03+0300
türkiye
tahıl
tahıl sevkiyatı
rusya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.
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tahıl, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna
tahıl, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.