https://sputniknews.com.tr/20220825/tahil-sevkiyati-kapsaminda-3-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060367881.html

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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tahıl

tahıl sevkiyatı

rusya

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.

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tahıl, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna