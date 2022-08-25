https://sputniknews.com.tr/20220825/sosyal-medyada-emniyet-mensuplarina-hakaret-ettigi-one-surulen-supheli-tutuklandi-1060360913.html

Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T03:19+0300

2022-08-25T03:19+0300

2022-08-25T03:28+0300

türkiye

sosyal medya

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

istanbul

küçükçekmece

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Sosyal medyadan emniyet mensuplarına yönelik hakaretlere karşı polis harekete geçti.TRT Haber’in aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya paylaşımlarında, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.Şüpheli, Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Zanlının dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu belirtildi.Ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından da arandığı tespit edildi.Hakkında "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/sosyal-medya-uzerinden-cocuklari-istismar--eden-zanli-yakalandi-1060243814.html

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sosyal medya, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul, küçükçekmece