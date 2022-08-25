https://sputniknews.com.tr/20220825/sosyal-medyada-emniyet-mensuplarina-hakaret-ettigi-one-surulen-supheli-tutuklandi-1060360913.html
Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T03:19+0300
2022-08-25T03:19+0300
2022-08-25T03:28+0300
türkiye
sosyal medya
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
istanbul
küçükçekmece
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Sosyal medyadan emniyet mensuplarına yönelik hakaretlere karşı polis harekete geçti.TRT Haber’in aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya paylaşımlarında, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.Şüpheli, Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Zanlının dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu belirtildi.Ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından da arandığı tespit edildi.Hakkında "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/sosyal-medya-uzerinden-cocuklari-istismar--eden-zanli-yakalandi-1060243814.html
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sosyal medya, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul, küçükçekmece
sosyal medya, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul, küçükçekmece
Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
03:19 25.08.2022 (güncellendi: 03:28 25.08.2022) Abone ol
İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.
Sosyal medyadan emniyet mensuplarına yönelik hakaretlere karşı polis harekete geçti.
TRT Haber’in aktardığına
göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya paylaşımlarında, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.
Şüpheli, Küçükçekmece'de gözaltına alındı.
Zanlının dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu belirtildi.
Ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından da arandığı tespit edildi.
Hakkında "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.